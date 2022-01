Kolo časa zavrteli za sto let nazaj

V dvojezični vasi Kapca pri Lendavi že 40 let uspešno deluje Kulturno društvo Jozsef Attila, ki ohranja izročilo svojih prednikov, kot so glasba, ples, petje in stari kmečki običaji. V njihovem okviru delujejo sekcije madžarskih ljudskih pevcev, ročnih del, dramska in recitatorska skupina.

S pomočjo projekta Csoori Sandor iz Madžarske, Krajevne skupnosti Kapca, Občine Lendava in Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava so v vaškem domu odprli stalno razstavo Babičina soba in ročna dela. Predsednica društva Marija Herženjak je povedala, da je za vas to velika pridobitev, saj so na enem mestu ohranjeni spomini njihovih prednikov, ki so se pred 100 in več leti ukvarjali s kmetijstvom.

Živeli so v cimpranih kmečkih hišah, kritih s slamo, brez elektrike in vode. Gospodinje so v črnih kuhinjah pripravljale jedi le iz domačih sestavin. Iz tistih časov je ostala ohranjena posoda iz gline, železa, lesa. Tako so na Kapci, kjer v slogi in sožitju živijo Madžari in Slovenci, kolo časa zavrteli za sto in več let nazaj. S pomočjo krajanov so uredili dve sobi.

Razstavo je predstavila predsednica društva Marija Herženjak. FOTO: Jože Žerdin

Kuhali in greli hkrati

Obiskovalci si lahko ogledajo razne pripomočke, ki so jih so nekoč uporabljali v kuhinji. Tam je sezidana krušna peč, v kateri so nekoč in še danes ob praznikih v vasi pekli dišeče hlebce. V babičini sobi je postelja, nočna omarica z molitvenikom s križem, in omara za obleke. V tej sobi so kurili, kuhali in spali, saj takrat še ni bilo centralne kurjave, tam pa so se zadrževali večji del dneva in noči.

Do danes je še ohranjeno leseno korito, v katerem so kopali in umivali dojenčke. Pozimi so ženske pletle cekarje iz koruznega ličja, možje pa košare iz pantovca. Ohranjene je veliko lončene posode, lonci za mleko, sklede, bidri, cedilo za testenine, posoda za koline, lesena korita za meso ali gnetenje testa za kruh. V leseni posodi pasirki so tolkli mleko, da so naredili skuto, tam je tudi sito za čiščenje moke, mesoreznica. Stari leseni pripomoček, ribeš, so vaščanke na potoku Libenica ali na rokavu Mure pri vasi Kot uporabljale za pranje perila. Na steni visi ohranjen prtiček z napisom v madžarščini in slovenščini Dobrodošli v domači kuhinji in Kjer je radost, tam je mir.

V drugi sobi je stalna razstava ročnih del, predvsem vezenin, vzorci so iz Madžarske. Članice društva iz vasi Kapca in druge ženske rade šivajo in vezejo. Razstava se bo z letnimi časi in običaji menjala, je pa stalna, tudi magnet za učence iz bližnjih šol in vrtcev, da spoznajo pomen svoje kulturne dediščine.