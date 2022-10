Kolikšna neto plača je dovolj za dostojno življenje? Kandidati odgovarjajo

Volilna kampanja gre v sklepno fazo, pred predsedniškimi kandidati pa sta še dva dneva soočenj. V oddaji Studio ob 17.00 na Radio Prvi so kandidati med drugim kratko in jasno odgovarjali na vprašanje, kolikšna naj bi bila po njihovem mnenju primerna plača državljana za dostojno življenje. Tukaj so odgovori:

Milan Brglez, Anže Logar in Janez Cigler Kralj so dejali, da 1200 evrov, Nataša Pirc Musar, Miha Kordiš in Vladimir Prebilič menijo, da bi bila primerna plača 1300 evrov neto, medtem ko je Sabina Senčar dostojno plačo označila pri 800 evrov na člana gospodinjstva, torej pri štiričlanski družini na enega zaposlenega 1600 evrov.