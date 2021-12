Za plače poslancev porabimo okoli 400.000 evrov na mesec, kar pomeni, da je povprečni zaslužek okoli 4.400 evrov bruto. Najbolj plačani poslanec v državnem zboru za redno delo prejme 5.724 evrov bruto plače. To je predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Najslabše plačanemu poslancu na plačilni listi izpišejo dva tisočaka nižjo plačo. Takšen znesek prejme Jure Ferjan iz vrst SDS, ki se mu je v poslanskih klopeh po odhodu Ljuba Žnidarja pridružila žena Karmen Kozmus Ferjan (za polovico meseca – zaposlena je od 16. novembra – je prejela 1.934 evrov bruto plače).

Več kot pet tisoč evrov in manj kot štiri tisočake

Manj kot štiri tisoč evrov plače, a več kot poslanec Ferjan, prejmejo (razvrščeni po višini od najmanj do najbolj plačanega) Nik Prebil (3.833 evrov, LMŠ), Elena Zavadlav Ušaj (3.843 evrov, SDS), Aljaž Kovačič (3.845 evrov, LMŠ), Marjan Šarec (3.855 evrov, LMŠ), Tadeja Šuštar Zalar (3.858 evrov, NSi), Janez Moškrič (3.867 evrov, SDS), Luka Mesec (3.896 evrov, Levica), Jani Prednik (3.908 evrov, SD), Anderj Černigoj (3.921 evrov, NSi), Andrej Rajh (3.943 evrov, SAB), Jani Ivanuša (3.958 evrov, SNS), Primož Siter (3.971 evrov, Levica) in Leon Marjasec (3.999,55 evra, SDS), kažejo objavljeni podatki Siola.

Pa več kot pet tisoč evrov bruto? Zorčiču po vrsti sledijo z dobrima dvema stotakoma plače manj Branko Simonovič (5.502 evra, Desus), Jože Tanko (5.454 evrov, SDS), Danijel Krivec (5.247 evrov, SDS), Franc Jurša (5.128 evrov, Desus), Ivan Hršak (5.072 evrov, Desus), Samo Bevk (5.043 evrov, SD), Jožef Horvat (5.013, NSi). Med njimi torej ni poslancev LMŠ, SAB, SMC in SNS.

Kako je določena plača poslanca?

Jure Ferjan je prejemnik najnižje poslanske plače. V primerjavi z njim predsednik državnega zbora zasluži kar 54 odstotkov več. Na fotografiji je z ženo, ki se mu je prejšnji mesec pridružila v poslanskih klopeh. FOTO: Youtube, posnetek zaslona

Pravila velevajo, da se poslance razporedi v plačne razrede, in sicer od 55. (3.661,25 evra bruto) do 62. (4.817,96 evra bruto), razen predsednika državnega zbora, ki je v 65. plačnem razredu. Podpredsedniki državnega zbora –(4.966 evrov, LMŠ),(5.454 evrov, SDS)in(5.502 evra, Desus– so v 62. plačnem razredu. V ta razred sodijo še vodje poslanskih skupin, ki imajo več kot 20 poslancev. Edina takšna stranka v državnem zboru v tem mandatu je SDS, katere vodja poslanske skupine je(5.247 evrov, SDS). Ostali poslanci so razporejeni niže. Vodje poslanskih skupin, ki imajo manj kot 20 poslancev, so(5.128 evrov, Desus),(5.013 evrov, NSi),(4.928 evrov, SNS),(4.895 evrov, SD),(4.807 evrov, SAB),(4.793 evrov, SAB),(4.616 evrov, Levica),(4.544 evrov, SMC). Vodja nepovezanih poslancev je(4.719 evrov), vodja poslanske skupine manjšincev pa(4.807 evrov).