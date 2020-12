Koliko zaposlenih v UKC in bolnišnicah bi se cepilo proti koronavirusu?

Cepljenje proti novemu koronavirusu se bo, kot kaže, začelo predvidoma še letos. V obeh slovenskih univerzitetnih kliničnih centrih, ljubljanskem in mariborskem, smo preverili, kakšno je zanimanje za cepljenje.



Iz UKC Ljubljana, kjer je bilo po podatkih iz leta 2018 v povprečju zaposlenih 8367 ljudi (tako navajajo na njihovi spletni strani), nam je Jure Branković, ki je pristojen za komuniciranje z mediji, odgovoril: »Podatke še zbiramo.« Praktično sočasno, kot je prišel njegov odgovor brez številk, je predstojnica Klinike za infekcijske bolezni UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc na tiskovni konferenci povedala, da je zanimanje pokazalo okoli 3000 zaposlenih in da si bodo prizadevali, da jih bo še več. To pomeni, da se 36 odstotkov zaposlenih želi cepiti.



»Na dan 30. 9. 2020 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 3589 ljudi. Interesa za cepljenje med zaposlenimi nismo preverjali, zato ne vemo, koliko izmed njih je izrazilo zanimanje za cepljenje,« pa so nam odgovorili iz UKC Maribor.



Na nekatere posamezne bolnišnice smo naslovili vprašanja o interesu za cepljenje. Konkreten odgovor smo prejeli iz SB Murska Sobota: od 1149 zaposlenih je do današnjega dne zanimanje za cepljenje izrazilo 415 zaposlenih. To predstavlja malenkost več kot 36-odstotni delež.



V SB Novo mesto so trenutno v fazi zbiranja oz. preverjanja interesa za cepljenje, zato konkretnejših odgovorov še ne morejo dati, medtem ko so iz SB Jesenice sporočili, da bodo s pridobivanjem števila zainteresiranih za testiranjem med zaposlenimi pričeli v prihodnjem tednu: »Se pa na izvajanje testiranja že intenzivno pripravljamo.«