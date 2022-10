Koliko višja bo položnica za šolsko prehrano? Razlike so lahko očitne

Te dni bodo starši učencev in dijakov prejeli prvo položnico v tem šolskem letu za šolsko prehrano. Koliko višja bo ta v primerjavi z lanskim letom, zanima plačnike položnice, ki so bili sicer seznanjeni, da je minister za šolstvo ceno šolske malice zamrznil, a manj znano je, kaj to pomeni za končni mesečni znesek. Na nas se je obrnila bralka, ki ne ve, kako visoko položnico lahko pričakuje in kaj pomeni zamrznitev cene šolske malice, saj je bilo slišati, da že septembrski računi ne bodo nič višji.

Ob naraščajočih cenah hrane in življenjskih stroških je pričakovati višje položnice. Interventni zakon šolskega ministrstva, ki je trenutno v obravnavi v državnem zboru po nujnem zakonu, je omejil oziroma zamrznil le cene šolske malice, medtem ko se cene kosila in popoldanske malice po večini šol viša.

Za učence cena šolske malice za to šolsko leto vse do 31. avgusta ostaja 0,90 evra, za dijake pa 2,73 evra. Medtem ko je cena šolske malice po vsej državi enotna, pa to ne velja za šolska kosila in popoldanske malice, ki veljajo za tržno dejavnost, zato njihovo ceno lahko določa vsaka šola zase.

Cene kosil se od šole do šole razlikujejo. Ponekod so cene že dvignili, drugod še ne, se pa cene po državi za kosilo lahko razlikujejo tudi za več kot evro za posamezno kosilo. Na nekaterih ljubljanskih šolah so se cene kosil zvišale za okoli 10 odstotkov, popoldanskih malic pa tudi do 18 odstotkov. V teh šolah je treba za učenca plačati za kosilo 3,30 evra, za popoldansko malico pa 1,15 evra. Takšne cene se bodo zagotovo poznale tudi na mesečnih položnicah za šolsko prehrano, zato je treba dosledno sporočati odpoved obroka, če otroka tisti dan ne bo v šolo.

Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan ob naraščajočih cenah meni, da bi morala biti tudi cena šolske prehrane državno regulirana, saj da imajo šole na voljo premalo sredstev za kritje stroškov prehrane, zato se nadeja sistemske rešitve, morebiti tudi prek skupno organiziranih razpisov za dobavo te prehrane.

