Koliko pozitivnih na novi koronavirus je dobilo kodo za vnos v aplikacijo?

Aplikacijo za mobilne telefone #OstaniZdrav, ki bi ob zadostni uporabi pripomogla k omejevanju širjenja novega koronavirusa, je do danes na mobilne telefone naložilo več deset tisoč ljudi. Iz podatka Android Play trgovine je bilo v slabem mesecu opravljenih več kot 50.000 namestitev. Za operacijski sistem Ios tega podatka nimamo, je pa pomembno omeniti, da je aplikacija za ljubitelje Applovih mobilnikov na voljo šele od začetka meseca.



Aplikacija deluje tako, da prek povezave bluetooth izmenja določene šifre z drugimi mobilnimi napravami v bližini, ki imajo prav tako nameščeno aplikacijo, in izračunava izpostavljenost. Če se okuži oseba, ki ima na svojem mobilnem telefonu nameščeno aplikacijo, lahko vanjo vnese kodo, nato pa se vsem napravam, za katere je aplikacija izračunala, da je imela oseba z njimi rizični stik (določeno na podlagi izračunov), to tudi sporoči. Oseba, ki jo aplikacija obvesti, da je imela rizični stik, tako ve, da mora še posebej skrbno ravnati in spremljati svoje simptome.



Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) smo vprašali, koliko pozitivnim ljudem na novi koronavirus so do zdaj izdali kodo, s katero nato aplikacija ljudi obvešča, da so imeli rizični stik.



Njihov odgovor objavljamo v celoti: »Tega podatka na Nijz nimamo in ga tudi ne bomo zbirali. Želimo si le, da bi si jo čim več ljudi naložilo in uporabljalo.«