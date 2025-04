Koliko popivanja je bilo letos v Planici? Tam je bil reševalec Marko Mustar (FOTO)

Čeprav vreme uvodne tri dni ni sodelovalo z organizatorji, so slovenski uspehi v dolino pod Poncami privabili 64.633 gledalcev. Za piko na i je Domen Prevc domače navijače nagradil s svetovnim rekordom in z malim globusom za polete, kar je med obiskovalci povzročilo evforijo.

Tradicionalno so alkohol in smučarski skoki tesno prepleteni, sploh na planiški praznik. Je bilo letos zaradi veselja nad uspehi naših skakalcev tudi več močno vinjenih obiskovalcev?

Hujših incidentov ni bilo, reševalci pa so letos zabeležili bolj umirjeno dogajanje. Po besedah Marka Mustarja iz Reševalne postaje UKC Ljubljana, ki je v Planici deloval kot koordinator nujne medicinske pomoči, je za varnost obiskovalcev in tekmovalcev skrbela razširjena ekipa zdravstvenih služb.

»Zdravstveno varstvo organiziramo s pomočjo Slovenske vojske, Gorske reševalne službe, Uprave RS za zaščito in reševanje ter Rdečega križa Slovenije,« je povedal Mustar. Letos so bila na prizorišču vzpostavljena tri mesta za oskrbo – eno namenjeno izključno tekmovalcem, dve pa obiskovalcem.

V soboto se je na zadnji ekipni tekmi sezone v dolino pod Poncami pripeljalo 19.112 obiskovalcev, ki jih je močno namočil dež. To je bil tudi najbolj obiskan dan, v pripravljenosti pa je bilo sedem reševalnih vozil z ekipami Reševalne postaje UKCL in Slovenske vojske. Terensko zahtevno območje so pokrivale tudi ekipe GRS Rateče in GRS Kranjska Gora, ki so v sodelovanju z reševalci pomagale pri dostopu do poškodovanih in njihovi oskrbi.

Oskrbeli obiskovalce, tekmovalce in tudi spremljevalne ekipe

»Na prizorišču je bilo vsak tekmovalni dan prisotnih do sedem ekip Rdečega križa, ki so bile pomešane med množico in so obiskovalcem ponujale prvo pomoč ali jih usmerile do oskrbnih mest,« je dodal Mustar. Nemoteno komunikacijo med službami je zagotavljala ekipa uprave za zaščito in reševanje.

Skupno so oskrbeli nekaj več kot 50 oseb – med njimi so bili tako obiskovalci kot tekmovalci in člani njihovih ekip.

»Obravnavali smo različna bolezenska stanja, poškodbe in tudi posameznike pod vplivom alkohola,« pravi Mustar.

Vendar pa letos vinjenih oseb ni bilo toliko kot v minulih letih. »Verjetno so temu botrovali tudi slabi vremenski pogoji, ki so nas spremljali vse do nedelje zjutraj.«

Večino pacientov so oskrbeli kar na prizorišču, le tri so prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, ker so potrebovali nadaljnjo oskrbo.

Reševalec Mustar pravi, da je dežurstvo potekalo »v duhu dobrega sodelovanja med vsemi intervencijskimi službami in tudi ob veselju ob postavitvi novega svetovnega rekorda«.

Zaradi manj dela je imela ekipa reševalcev tudi čas spremljati polete, ki so se vpisali v zgodovino slovenskega športa.

»Planica je spet pisala zgodovino! Z neizmernim ponosom in veseljem smo zaposleni na Reševalni postaji UKC Ljubljana z zdravniško ekipo UKC Ljubljana skrbeli za varnost obiskovalcev in ekipe, ki je s pogumom, predanostjo in srčnostjo navdihnila vso Slovenijo. Čestitke, Domen Prevc, čestitke, Anže Lanišek. Biti del takšnega dogodka je čast – in velika odgovornost,« so besede, s katerimi so se poslovili od dolgega dežurstva iz bleščeče Planice.