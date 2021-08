Koliko polnoletnih je že cepljenih v Sloveniji? To so zadnji podatki

Število polno cepljenih proti covidu-19 med odraslimi v Sloveniji je preseglo 50 odstotkov, je na družbenih omrežjih objavila vlada. Obenem je pozvala k zaščiti sebe in ostalih pred težjim potekom bolezni. »Preprečimo hospitalizacije, dolgoročne posledice bolezni in smrti. Poskrbimo za varno jesen. Bodimo odgovorni,« je vlada zapisala na Twitterju.Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo po podatkih vlade doslej cepljenih skupno 972.305 prebivalcev Slovenije oz. 46 odstotkov. Med starejšimi od 18 let je bilo z enim odmerkom cepljenih 953.250 oz. 55 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 599.456 oz. 68 odstotkov.Z drugim odmerkom pa je bilo doslej cepljenih 872.106 prebivalcev Slovenije oz. 41 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je bilo z drugim odmerkom cepljenih 859.451 oz. 50 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 551.834 oz. 63 odstotkov, je vlada dopoldne objavila na Twitterju.