Koliko lahko prihranite z drugo banko

Danes je drugače, saj je menjava banke skoraj tako preprosta kot menjava ponudnika mobilne telefonije. Tudi takrat, ko imamo s svojo obstoječo banko že sklenjene kreditne pogodbe.V Novi KBM so novim strankam še dodatno olajšali sklenitev Paketa Komplet. Sedaj imamo rešitev dobesedno na dlani. Enostavno potrebujemo le mobilni telefon, aplikacijo mBank@Net in vse opravimo na daljavo. Če se do konca avgusta 2021 odločimo za Novo KBM in odprtje njihovega paketa bančnih storitev Paket Komplet, bomo kot nova stranka deležni kar 6 mesecev brezplačnega vodenja paketa.Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM