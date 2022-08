Koliko ima pod palcem minister Mesec?

Politiki so javne osebe, ki se morajo z nastopom funkcije odreči precejšnjemu delu svoje zasebnosti. Eno izmed področij, ki ne more več biti skrito, je tudi njihovo premoženje.

V sredo smo objavili prispevek, ki odgovarja na vprašanje, kakšen avto vozi novi minister za delo, družino, socialo in enake možnosti. Naša bralka ga je namreč ujela, ko se je usedel za volan prestižnega beemweja. Še med zadnjo predvolilno kampanjo je Mesec zatrjeval, da nima avta, zato smo na Ministrstvu preverili, ali se je to spremenilo. Kot smo predvidevali, zdaj pa so nam to tudi potrdili, je črna limuzina znamke BMW 520d službeno vozilo ministra Mesca, saj svojega avta še vedno nima.

Kaj pa druge vrste premoženja? Ali ima Mesec naložbe v kriptovalutah, mogoče v vrednostnih papirjih?

Minister Mesec, koordinator stranke Levica, ki je prvič del vlade, ima v lasti stanovanjsko nepremičnino velikosti 70 kvadratov v bližini ljubljanskega mestnega jedra v stavbi iz leta 1927. Koliko je težka hipoteka in do kdaj ima Mesec kredit, preberite tukaj. Kot so nam pojasnili, je minister za nakup nepremičnine vzel hipotekarni in stanovanjski kredit v višini 215.000 evrov. Drugih nepremičnin nima.

Prav tako nima naložb v kriptovalut, vrednostnih papirjih ali umetninah, razen dveh slik Jasmine Cibic. Ni lastnik ali družbenik nobenega podjetja. Z ministrstva so nam odgovorili na vsa vprašanja, le odgovora o velikosti zneska prihrankov na njegovem računu nismo prejeli. Če nam odgovorijo, vam takoj sporočimo.