Koliko denarja za svetovanje so izplačali prejšnji ministri in koliko minister Loredan?

Ministrstvo za zdravje se je odzvalo na informacije glede zneska, ki je bil v času mandata ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana izplačan na podlagi svetovalnih pogodb.

Tako so sporočili, da je Ministrstvo za zdravje od 1. junija 2022 do danes za pogodbe, sklenjene za svetovanje, skupno izplačalo 170.895,33 evra. Izplačila, ki vključujejo vse davke in prispevke, so bila izvedena glede na obseg opravljenega dela.

Koliko pogodb so sklenili prejšnji ministri?

Ob tem dodajajo, da je bivši minister za zdravje Janez Poklukar v času svojega ministrovanja, ki je trajalo 1 leto in 3 mesece, sklenil 172 pogodb v vrednosti 1.261.175,79 evra. Tomaž Gantar je ministrstvo vodil 9 mesecev v letu 2020 in v času svojega mandata sklenil 157 pogodb v vrednosti 1.464.254,66 evra. Aleš Šabeder je sklenil 172 pogodb v vrednosti 1.154.217,46 evra med marcem 2019 in marcem 2020, medtem ko je Samo Fakin v polletnem vodenju ministrstva sklenil 174 pogodb v vrednosti 979.530,43 evra.

Sicer pa je minister Loredan dejal, da je revizija poslov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana z dobavitelji zadnjih štirih let, ki jo je izvedlo podjetje Ernst & Young, pokazala več kritičnih točk. Med drugim ugotavlja pogosto nespoštovanje predpisov, predvsem s področja zakona o javnem naročanju, je opozoril.

Revizorji so se, tako minister, v reviziji UKC Ljubljana osredotočili na postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost, ustreznost obstoječega modela plačevanja in predvsem opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji.

Med ugotovitvami revizije je izpostavil dve kritični točki. »Eno je oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja ali kratko zapisano drobljenje naročil,« je dejal.

