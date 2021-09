Koliko cepljenih Slovencev se je okužilo s covidom? Na ministrstvu tega ne vedo

s fakultete za farmacijo je v oddaji Odmevi ljudi ponovno pozval k cepljenju. Dvomljivcem, ki ne vedo, zakaj bi se cepili, če lahko tudi v tem primeru zbolijo, je odgovoril, da imajo cepljeni bistveno manj možnosti za težki potek bolezni. »Idealna zaščita pomeni, da ne bom zbolel, če se cepim. Osnovna pa je, da sicer lahko zbolim, vendar bo to potekalo v milejši obliki.« Štrukelj je dejal tudi, da cepljeni, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, predstavljajo le 10 odstotkov vseh hospitaliziranih.Na ministrstvu za zdravje so nam razkrili, da je bilo na včerajšnji dan med 278 hospitaliziranimi 59 cepljenih, kar pomeni, da je tistih hospitaliziranih bolnikov, ki niso cepljeni, 79 odstotkov. Na NIJZ smo želeli preveriti, koliko ljudi, ki so cepljeni, se okuži dnevno. Od tam so nas preusmerili na ministrstvo za zdravje, kjer pa teh podatkov nimajo.Na naše vprašanje, kako je mogoče, da tovrstnih evidenc ne vodijo, so nam na ministrstvu pojasnili, da to trenutno žal ni mogoče. »Trenutno je število testiranj in okužb preveliko, da bi z omejenim osebjem lahko preverjali še ta podatek,« pravijo v službi za odnose z javnostjo.