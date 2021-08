Kolesarska vas iz slovenskega lesa

17 hišk je v vasi, od odprtja je popolnoma zapolnjena.

Matija Blažič in Katarina Strgar

Oprema je iz domačega lesa.

Kolesarska vas z izjemno okoliško veduto FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Tako imenovani turizem zlatih kljuk je preteklost, in tega so se začeli zavedati tudi na Bledu. Vzorčni primer sprememb, ki so prilagojene novim generacijam turistov z drugačnimi cilji in željami po počitniških doživetjih, je lučaj od turističnega bisera Gorenjske, v Ribnem. Družinsko voden hotel Ribno, ki ga upravljatain, se kot edini v Sloveniji ponaša s certifikatom Zero Waste, ekološko naravnani koncept pa nadaljujejo s kolesarsko vasjo, ki je zrasla ob hotelu. Kot zanimivost naj dodamo, da ima hotel Ribno lastno mizarsko delavnico, kjer poleg dveh mizarjev ustvarja tudi Blažič. Klasična podoba alpskega hotela je oplemenitena z lesom, in vse, kar je pri njih iz lesa, so naredili sami.»Če pogledate okoli sebe, vam bo jasno, zakaj smo se odločili za ekološko pot razvoja,« je dejala Strgarjeva. »Za gradnjo glamping hišk smo uporabili macesen za zunanjost in v notranjosti smrekov les. Ves les je slovenski in tudi mojstri, ki so postavljali kolesarsko vas, so domačini,« je povedal Blažič: »Bazen, ki je v vasi, je biotop, vodo pa čistijo rastline. Vsaka hiška ima infrardečo savno, na terasi je lesena kad z vročo vodo, vse pa je zaokroženo kot oddih v stiku z neokrnjeno naravo. Vsaka hiška je opremljena za bivanje do 4 oseb. Ker je izolirana in ogrevana, je primerna za bivanje vse leto.«Postavili so še servis koles, shrambe, pralnico koles in možnost polnjenja električnih koles. Prav slednja so povzročila velik porast zanimanja za kolesarstvo in obenem turističnim delavcem dala novo možnost za ponudbo in razvoj. »E-kolesa so pozitivno doživetje in nadejam se, da bomo k nam povabili goste, ki bodo parkirali pred kolesarsko vasjo in nato Bled ter bližnjo okolico spoznavali s kolesi.«Vrednost investicije, čeprav vsi računi še niso vneseni, je 1,75 milijona evrov. »Ko se je pojavil covid-19, nas je porukalo, a smo v tem času naredili v razvoju več kot po navadi,« je dejal Blažič. Kolesarsko vas so odprli pred dnevi in od sedemnajstih hišk je danes praznih – nič. Vse kapacitete so zapolnjene.»Turizem, kot smo ga poznali leta 2018, se vrača na Bled,« je dejal direktor blejske občinske upravein priznal: »Dejstvo je, da pretočnost prometa in infrastruktura šepata, kar pa naj bi se kmalu spremenilo z izgradnjo južne obvoznice. S tem bo Bled postal bolj prijazen do kolesarjev, ob takšni ponudbi, kot smo ji priča v kolesarski vasi, pa bo turizem le še bolj napredoval v smeri ekologije in varovanja okolja.«