Kolesarska tura za novi geopark

V sklopu italijanskega znanstvenega festivala Settimana del Pianeta Terra so partnerji projekta GeoKarst pripravili tri geološko obarvane kolesarske ture, med katerimi je bila ena čezmejna in za katero si želijo, da postane del ponudbe novega čezmejnega geoparka na Krasu. To bo tretji geopark in drugi čezmejni v Sloveniji.

Ob obnovljeni štirni iz leta 1822 v Živem muzeju Krasa

Prva čezmejna kolesarska tura, ki je pred kratkim potekala v sodelovanju s kolesarskimi turističnimi vodniki Bike Slovenia in Estplore, je udeležence vodila po Živem muzeju Krasa in po dolini Glinščice na italijanski strani, ene od najbolj prepoznavnih geoloških znamenitosti Krasa. Celodnevne kolesarske ture v dolžini približno 35 kilometrov sta se udeležili dve skupini. Tista, ki je startala iz Sežane, je imela 16 udeležencev.

Turo so začeli z ogledom Interpretacijskega centra kraške vegetacije v botaničnem vrtu oziroma v Vrtu ob vili Mirasasso pri občinski stavbi v Sežani in nadaljevali skozi Živi muzej Krasa do mejnega prehoda Lipica. Skupina, ki je svojo turo začela v Bazovici pri Naravoslovno-didaktičnem centru, je imela 13 udeležencev in je najprej prekolesarila dolino Glinščice ter prvi del poti sklenila na mejnem prehodu Lipica.

»Projekt GeoKarst je nadaljevanje 20-letnega prizadevanja lokalnih skupnosti za povezovanje čezmejnega območja matičnega Krasa in strateškega projekta Kras-Carso. Glavni namen je prispevati k tesnejšemu sodelovanju in večji usklajenosti med državama pri upravljanju območja, zagotavljanju učinkovitejšega varstva virov, trajnostnega razvoja in krepitve konkurenčnosti.

882 tisoč evrov je vreden projekt.

Njegovi ključni rezultati bodo sprejem ustanovitvenega akta geoparka na Krasu in priprava kandidature za Unescovo mrežo geoparkov,« pove vodja projekta GeoKarst Katja Fedrigo in dodaja, da se je projekt nastajanja novega geoparka na Krasu začel v začetku februarja lani in se bo končal 1. julija prihodnje leto. Vrednost projekta znaša več kot 882.000 evrov, skoraj 750 tisočakov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.