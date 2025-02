Kolesarili so proti Janši, na valentinovo bodo obiskali še Goloba (VIDEO)

Obdobje covid ukrepov smo si zapomnili med drugim po vztrajnih kolesarskih protestih, ki so bili uperjeni ne le proti strogim ukrepom za zajezitev širjenja virusa, ampak tudi proti takratni vladi Janeza Janše. Ko se je oblast zamenjala, so tudi protestniki pospravili kolesa, a ne za dolgo. Na valentinov petek jih bodo spet potegnili iz kleti in kolesarnic, njihov vodja Jaša Jenull je svojega tudi že naoljil in primerno pripravil, da bo kolo zdržalo napovedani mraz in sneg.

Protest pred vlado napovedujejo za 17. uro, Robertu Golobu pa Jenull sporoča: »Samo zato, ker nas Golob ne zaplinjuje na ulicah, to nikakor ni dovolj, da bi mu gledali skozi prste glede zavez, ki jih je sam dal.« Protestniki nameravajo premierja v petek spomniti na obljube, ki jih je dal, ob tem pa poudarjajo, da mu je civilna družba pripravljena pri tem pomagati. Prav slednje je tudi namen petkovega kolesarjenja, za katerega sicer pravijo, da je opozorilno.

V kabinet premierja so za 24ur medtem pojasnili, da je vlada izpolnila svojo temeljno obljubo – normalizacijo države, saj da je Slovenija spet država brez ustrahovanja, represije in solzivca na ulicah. Dodajajo, da so ponosni na opravljeno delo in da bodo na tej poti vztrajali še naprej.