Kolektor Etra zaposluje

Podjetje Kolektor Etra dokazuje, da je tudi v težkih, koronskih časih mogoče uspešno poslovati, biti kompetenten poslovni partner in delavcem omogočati stabilno delovno okolje. Rekordno število naročil v zadnjem letu in polna zasedenost proizvodnih zmogljivosti do konca leta 2022 odpirata več prostih delovnih mest na različnih področjih v proizvodnji, kjer trenutno iščejo več novih sodelavcev. Prosta delovna mesta so elektromehanik, ključavničar, razrezovalec pločevine, sestavljavec jeder, pomočnik serviserja, kurjač in upravljavec sušilnih komor. Delavcem ponujajo urejeno in stabilno delovno okolje ter nadstandardna zdravstvena zavarovanja.Kolektor Etra uspešno nadgrajuje že več kot 85-letno tradicijo na področju izdelave energetskih transformatorjev in povečuje prodajo predvsem tehnično bolj zahtevnih izdelkov. Podjetje ustvari 90 % prodaje na tujih trgih, kjer so se v zadnjih letih uveljavili kot priznan proizvajalec visokokakovostnih transformatorjev za najzahtevnejše kupce. Največji obstoječi tuji trg so skandinavske države, v zadnjem obdobju pa so uspešno prodrli v Španijo, Francijo in ZDA.Podjetje ima tudi velike načrte za rast in razvoj. V prihodnjih osmih letih nameravajo v Črnučah izpeljati 51-milijonsko investicijo v novo tovarno, s katero se bodo proizvodne kapacitete podvojile. Zgradili bodo več novih proizvodnih hal in laboratorij, v novi tovarni pa nameravajo zaposliti 320 delavcev.Več o podjetju in možnosti zaposlitve na različnih prostih delovnih mestih najdete na njihovi uradni spletni strani https://www.kolektor-etra.si/