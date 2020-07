Kolega Urške Bačovnik objavil pretresljive posnetke iz celjske bolnišnice (VIDEO)

Na Celjskem je močan dež ponoči povzročil veliko težav. Med drugim je meteorna voda skozi streho zalivala prostore celjske bolnišnice. Posredovali so celjski prostovoljni gasilci, zasilno prekrili območje puščanja in prečrpali vodo iz objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.Kot so danes za STA povedali v celjski bolnišnici, je poleg vdorov v osrednjo bolnišnično stavbo prišlo do vdora vode še v stavbo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na mestu, kjer se gradi podzemni povezovalni hodnik med stavbo in preostalo bolnišnico. Bolnišničnih oddelkov zaradi vdora vode niso praznili ali prestavljali. Situacija je trenutno najslabša v dializnem centru, kjer so ustrezno reorganizirali delo.Posnetke z oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja je objavil tam zaposleni zdravnik(sicer nekdanji predsednik podmladka NSi Mlade Slovenije, ki je nekoč povedal, da se v službi srečuje z zdravnicoin da je ta 'prijetna gospa'). Ob posnetku, v katerem se jasno vidi, kako voda zamaka prostore bolnišnice, je zapisal: »V tem stanju je naš oddelek ob dežju. Potrebujemo prenove oddelkov, okna, ki tesnijo in ne padajo, širša vrata, da gredo postelje skozi, predsobe, vodo napeljano v sobe – potrebujemo 21. stoletje! A veste, zasebnih infekcijskih oddelkov ni, vsakdo še pride k nam.«