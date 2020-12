Koledar razkriva: leto 2021 še bolj neusmiljeno kot letošnje

Praznik Datum praznika Novo leto petek, 1. januar 2021 Novo leto sobota, 2. januar 2021 Prešernov dan ponedeljek, 8. februar 2021 Velika noč nedelja, 4. april 2021 Velikonočni ponedeljek ponedeljek, 5. april 2021 Dan upora proti okupatorju torek, 27. april 2021 Praznik dela sobota, 1. maj 2021 Praznik dela nedelja, 2. maj 2021 Binkošti nedelja, 23. maj 2021 Dan državnosti petek, 25. junij 2021 Marijino vnebovzetje nedelja, 15. avgust 2021 Dan reformacije nedelja, 31. oktober 2021 Dan spomina na mrtve ponedeljek, 1. november 2021 Božič sobota, 25. december 2021 Dan samostojnosti in enotnosti nedelja, 26. december 2021

Poslavljajoče se leto ni bilo neusmiljeno le zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je ohromila svet, tudi dela prosti dnevi v Sloveniji so se pogosto zvrstili na soboto ali nedeljo, tako da nismo imeli dodatnih prostih dni. Leto 2021 bo v tem pogledu še nekoliko bolj neprijazno.V poslavljajočem se letu je sedem tistih praznikov, ki so tudi dela prosti dnevi, prišlo med tednom, tako da smo lahko s kakšnim dnevom ali dvema dopusta imeli lepo podaljšan konec tedna. V letu 2021 bo takšnih praznikov šest: novo leto, Prešernov dan, velikonočni ponedeljek, dan boja proti okupatorju, dan državnosti in dan spomina na mrtve. Preostali prazniki padejo na soboto ali nedeljo.Ob vstopu v leto 2021 bodo tako tisti, ki jim ob koncih tedna ni treba delati, doma skupaj tri dni. Na novi tridnevni konec tedna ne bo treba čakati dolgo, prihaja že v začetku februarja, saj 8. februar, ko se spominjamo smrti našega največjega pesnika, pride na ponedeljek. Velika noč bo letos v začetku aprila; velikonočni ponedeljek (na tega lahko vedno računamo, da ne bo prišel ob koncu tedna) bo 5. aprila.Aprila nas čaka še en dodaten prost dan; dan boja proti okupatorju 27. aprila bo v torek. Z dnevom dopusta imate tako lahko štiridnevni konec tedna. Nato bo do naslednjega dodatnega prostega dneva treba čakati vse do konca junija, ko bo dan državnosti v petek. Vmesni dela prosti prazniki (1. in 2. maj ter binkošti) pridejo na soboto oz. na nedeljo. Tudi Marijino vnebovzetje in dan reformacije 15. avgusta oz. 31. oktobra prideta na nedeljo. Dan spomina na mrtve 1. novembra bo v ponedeljek, nato pa bosta božič ter dan samostojnosti in enotnosti v soboto oz. nedeljo. Nič kaj spodbudno v tem pogledu se ne bo začelo niti leto 2020; 1. in 2. januar bosta na soboto in nedeljo.