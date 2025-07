Kolaps prometa na Primorki: avtocesta postala piknik cona?! Posnetki so razburili javnost

Reševalni pas obstaja z razlogom, a v torek so številni znova pokazali, da tega ne razumejo. Zavod Reševalni pas je udaril nazaj – brez olepševanja in brez opravičil.

Nesreča, ki bi jo lahko preprečili

V torek se je na primorski avtocesti zgodila huda prometna nesreča, v kateri je vinjeni voznik z 1,94 promila alkohola v krvi trčil v motoristično dvojico, eno osebo huje poškodoval in pobegnil s kraja dogodka. Zaradi preiskave in skeniranja kraja nesreče je bila avtocesta zaprta več ur. Nastali so večkilometrski zastoji, vozniki so obtičali tudi po dve uri in več. Mnogi so si med čakanjem dali duška s pritoževanjem, fotografiranjem, zapuščanjem vozil in celo sprehajanjem po avtocesti.

Zavod Reševalni pas se je na dogodke odzval z ostro, neposredno objavo na družbenih omrežjih. V njej jasno in nedvoumno sporoča: za zamude niso krivi DARS, policija ali pomanjkanje helikopterjev, temveč izključno pijani voznik, ki je s svojim neodgovornim ravnanjem ogrozil življenja in zablokiral prometni sistem.

Prometna kultura na preizkušnji

V objavi poudarjajo še eno perečo težavo: na delih avtoceste, kjer so trije pasovi v eno smer, vozniki še vedno ne znajo pravilno oblikovati reševalnega pasu.

Med ustavljenimi vozili pa mnogi brez premisleka zapuščajo vozila, se sprehajajo med kolonami, snemajo prizorišča nesreče in objavljajo fotografije na družbenih omrežjih.

Zavod je v objavi znova poudaril osnovna pravila:

Ustvarjanje reševalnega pasu – vozila skrajno levo se pomaknejo povsem levo, skrajno desno povsem desno, sredinski pas pa desno ob kolono.

Vozil ne zapuščamo – razen v nuji, in tudi takrat s primerno zaščito (odsevni jopič) in hitro vrnitvijo.

Ne fotografiramo nesreč – to je neprimerno in spodbuja druge, da počno podobno in objavljajo, ne da bi se vprašali, kakšne so lahko posledice.

Alkohol ne sodi za volan – nikoli in nikjer.

»Če je kdaj primeren čas, da otroku porinemo v roke elektronsko napravo za kako igro, je to v trenutku, ko pomislimo, da bi vozilo zapustili iz dolgčasa,« so zapisali ostro.

Tako se ustvari reševalni pas. FOTO: Zx Igd

Burni in deljeni odzivi

Na družbenih omrežjih je objava sprožila burne reakcije. Nekateri podpirajo strožji nadzor in višje kazni za tiste, ki izstopajo iz vozil ali zlorabljajo reševalni pas. Drugi dvomijo o učinkovitosti policije in se pritožujejo nad slabim upravljanjem prometa. Med komentarji pa so se pojavila tudi resna vprašanja – kaj storiti, če ima voznik v vozilu otroka z avtizmom, ki ne more zdržati večurnega čakanja?

Zavod je na to podal jasen odgovor: »Če kdo potrebuje nujno pomoč (npr. nosečnica, invalid, kronični bolnik), naj o tem obvesti policijo. Ta bo presodila, kako in kdaj lahko varno posreduje.« Hoja po avtocesti je namreč za vse – še posebej za ranljive skupine – smrtno nevarna.

Ni prostora za brezbrižnost

Zavod Reševalni pas je s svojo objavo postavil ogledalo slovenski prometni kulturi. Alkohol za volanom, nespoštovanje osnovnih pravil, pomanjkanje solidarnosti v zastojih ... Njihovo sporočilo je jasno: na cesti ni prostora za brezbrižnost. Vsak voznik ima odgovornost – ne le za svoje življenje, temveč tudi za varnost drugih in za omogočanje nemotenega dela reševalnih ekip.