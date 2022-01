Kolaps na testirni točki v Ljubljani: čakali tudi dve uri, veliko slabe volje (FOTO)

Ob rekordnih številkah dnevnih okužb je pričakovano večja gneča tudi pred testirnimi točkami. Pred P+R parkiriščem v Stanežičah, kjer od tega tedna jemljejo brise za PCR-testiranje, je bila kolona vozil dolga več kilometrov, promet je bil močno oviran, je poročala TV Slovenija. Za nekaj časa so morali zapredi izvoz iz severne obvoznice na Celovško cesto. Pri usmerjanju prometa je pomagala tudi policija.

FOTO: Črt Piksi

Ljudje so na odvzem brisa čakali več ur in so bili posledično ljudje slabe volje. Po besedah čakajočih, je bilo kar nekaj prehitevanja in izsiljevanja na cesti.

FOTO: Črt Piksi

Nekateri so bili testiranje napoteni pred dvema dnevoma, veliko je bilo povpraševanje tudi po potrditvenih PCR testih, a na testirni točki v Stanežičah, sprejemajo le naročene, so sporočili iz ZD Ljubljana. Izjema so šolarji in dijaki, ki se jim za odvzem brisa v primeru pozitivnega rezultata na samotestiranju ni treba naročiti.

FOTO: Črt Piksi

Ponekod je danes tudi zmanjkalo PCR testov, kar je bila izkušnja naše bralke, ki je do brisa uspela priti šele na tretji lokaciji. Več v članku Kaj se dogaja? V Ljubljani pozitivni na hitrem testu tekajo od ene do druge testirne točke

V Ljubljani PCR-testiranje poteka v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana in Zdravstvenega zavoda Zdravje.

Zaradi naraščanja števila okužb se je sicer spremenil protokol PCR-testiranja in je razen za tvegane skupine PCR-testiranje namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta. Več v članku Začeli veljati novi ukrepi: manj karanten in testov PCR