Kolaps na štajerskih urgencah? Zaposleni menda izčrpani, pacienti neučakani

Po družbenih omrežjih se je razširila informacija, da so imele v začetku tedna urgentne službe na Štajerskem polne roke dela. Zdravstveni delavci naj bi bili zgarani, izčrpani, pacienti pa neučakani.

Kot nam je pojasnila predstojnica urgentnega centra ptujske bolnišnice Simona Kalšek, so obremenitve velike, še posebej med vikendi. »Delno je bilo to sedaj povezano tudi s številnimi javnimi dogodki v sklopu pustovanja. Težava so tudi sprejemi v bolnišnico, saj je interni oddelek kronično prezaseden in je nemalokrat treba počakati nekaj ur na prosto posteljo. Smo pa zaenkrat še vse bolnike, ki so potrebovali sprejem, tudi sprejeli,« zagotavlja.

V Mariboru čakali v koloni

Kot poroča Večer, je bil v ponedeljek urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor znova popolnoma zaseden. Reševalna vozila so v koloni čakala pred vrati urgentnega centra.

Na pojasnila UKC Maribor še čakamo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.