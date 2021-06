Kolaps na cestah: takšno je stanje na mejnih prehodih

Na Primorskem je kolona na koncu izolske obvoznice proti Portorožu dolga tri kilometre.

Zastoj je tudi na glavni cesti Dragonja–Šmarje–Koper. Voznikom priporočajo uporabo mejnega prehoda Sečovlje.

Tisti, ki se bodo danes vračali iz Hrvaške, naj se na pot odpravijo z jeklenimi živci. Na mejnih prehodih že zdaj nastajajo dolge kolone in čakalne dobe od pol ure do ene ure tako pri vstopu v državo kot tudi izstopu iz nje.Za vstop v državo do eno uro čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, kar uro in pol pa na prehodu Jelšane. Pol ure je čakalna doba na mejnih prehodih Dragonja, Obrežje, Slovenska vas, Starod.Pri izstopu je treba pol ure čakati na prehodih Gruškovje, Jelšane, Novokračine, Obrežje in Sečovlje.Prometni portal promet.si poroča o naslednjih nevšečnostih.Promet je povečan pred Karavankami proti Avstriji in na mejnih prehodih s Hrvaško. Čakalne dobe so od 30 minut do ene ure.