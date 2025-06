Vsak dan vstane ob petih zjutraj in poskrbi za svoje živali – kokoši, goske, papige in kanarčke –, popoldne, po šoli in treningu odbojke, pa se vrne k njim. David Hrup Mavsar pri 15 letih vsekakor ni čisto navaden najstnik. Njegova predanost vzreji se je že obrestovala, saj s svojimi kokošmi tekmuje in zmaguje na prestižnih domačih in mednarodnih tekmovanjih. Za vzrejo se je navdušil že pri šestih letih, ko je v kurniku, ki ga je ročno izdelal Davidov oče Milan, pod eno od rac položil jajce. Izvalil se je mladiček in še okrepil fantovo navdušenje nad živalmi. Nežne in ne letijoZa ljubiteljsk...