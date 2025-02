Kokošja kuga še naprej razsaja, zdaj potrjena tudi v manjši reji kokoši na Štajerskem

Potem ko so v drugi polovici januarja, v dvoriščni reji kokoši na območju Mestne občine Murska Sobota potrdili atipično kokošjo kugo, so to nevarno bolezen sedaj potrdili tudi v manjši reji kokoši s 160 živalmi v občini Pesnica. Izvedeni so bili nujni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Zaradi pojava bolezni je Državno središče za nadzor bolezni določilo območja z omejitvami, ki zajemajo območja določenih naselij v občinah Pesnica, Šentilj, Kungota, Lenart, Maribor, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. UVHVVR vse rejce perutnine in ptic v ujetništvu poziva k previdnosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, vključno z izvajanjem ustreznih programov cepljenja, da bi zaščitili svoje živali in preprečili vnos bolezni v reje.

Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjša škoda, ki jo povzroči bolezen. Če rejci opazijo katerega od naslednjih znakov, naj takoj obvestijo veterinarja: zmanjšana poraba krme in vode za več kot 5 odstotkov; padec nesnosti za več kot 5 odstotkov; povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega; bolezenski znaki, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno obarvani iztrebki, tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo ali imajo spuščene peruti.