Kokoši bodo lahko v kletkah še do konca leta 2028: To je škodljivo in diskriminatorno

Reja kokoši nesnic v kletkah bo na slovenskih kmetijah dovoljena še do konca leta 2028, če bodo rejci izpolnjevali pogoje iz predpisov, ki urejajo zaščito živali. Po tem datumu bo tovrstna reja kokoši nesnic v Sloveniji prepovedana, izhaja iz osnutka novele zakona o zaščiti živali, ki je od danes v javni obravnavi.

Burno javno razpravo o tem je v začetku januarja povzročila objava skrivaj narejenih posnetkov Društva AETP s kmetije Kaučič z območja Gornjih Ivanjcev, na katerih je bilo videti v kletkah nagnetene kokoši z golimi vratovi, neodstranjene glodavce, znesena jajca na enem izmed trupel.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so že takrat dejali, da so v zadnjem letu delali v smeri sprememb zakonodaje in da je cilj, da v Sloveniji po letu 2028 ne bi bilo več reje živali v kletkah.

Kmetje temu nasprotujejo

Kmetje po besedah predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška temu nasprotujejo. »Nekateri rejci so sami brez subvencij kupovali to opremo, ki še ni amortizirana, kar za te kmetije pomeni veliko finančno breme. Obstaja pa tudi vsaj en rejec, ki je pridobil sredstva za obogatene kletke in ki mora skladno s pravili EU imeti obogatene kletke vse do leta 2030,« je dejal Podgoršek.

Podgoršek podpira ministrstvo pri pozitivni promociji in večjih vlaganjih v dobrobit živali, a hkrati ne vidi potrebe, da bi s pravili prehitevali EU. »Potrošnik ne bo pridobil, izgubil bo pa slovenski kmet,« je prepričan.

Predlagano prepoved reje kokoši nesnic v kletkah kot gospodarsko škodljivo in diskriminatorno do slovenskih rejcev s to prirejo v primerjavi z rejci iz drugih držav EU ocenjuje tudi generalni direktor Jate Emona Stojan Hergouth.

»Prepoved bo na široko odprla vrata uvozu poceni jajc iz držav, ki reje v kletkah ne preganjajo. V polovici članic EU ta najcenejša prireja jedilnih jajc predstavlja večinski način. V EU živi v kletkah še več kot 150 milijonov kokoši oz. 40 odstotkov vseh, v Sloveniji pa nekaj manj kot 0,2 milijona,« so Hergoutha povzeli pri Sindikatu kmetov Slovenije.

Podrobnosti predlaganih zakonodajnih sprememb bodo na ministrstvu in upravi javnosti predstavili v sredo, v javni obravnavi pa bodo do 12. marca.