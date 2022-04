Koklja ob cesti vali jajca za veliko noč

Približuje se velikonočni čas. Člani Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica iz občine Turnišče v tem času ohranjajo stare ljudske običaje in navade ter jih zvesto prenašajo na mlade.

Že pred leti so uredili vaško zelenico ob stičišču cest, ki peljejo iz Turnišča proti Nedelici in Lendavi. Tudi letos so se odločili, da bodo prostor pred velikonočnimi prazniki ozaljšali in mu podarili praznični čar. Ob tej priložnosti so v dvorani vaškega gasilskega doma pripravili delavnice, na katerih so izdelali najrazličnejše okraske, ki sodijo k praznovanju tega največjega krščanskega praznika.

Obcestna velikonočna okrasitev

Iz različnih materialov so izdelali in v kmečko dvorišče postavili peteline, zajčke, kokoši in druge domače živali. Posebno mesto je našel ličen kokošnjak. Člani društva so za to priložnost z leseno ograjo ogradili kmečko dvorišče, kot je bilo nekoč na vsaki kmečki domačiji.

Nad okrasitvijo so navdušeni predvsem najmlajši, ki si lahko ob varni pešpoti skupaj s starši ogledajo nedeliško velikonočno zanimivost, ob kmečkem dvorišču se ustavljajo tudi vozniki.