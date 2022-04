V Sloveniji kmalu nič več 40-urni tedenski delovnik?

Ponekod v tujini, tudi nekatera podjetja pri nas, uvajajo skrajšani delovni čas. Ker si tega želijo tudi mnogi zaposleni, smo najbolje uvrščene stranke po zadnji anketi Dela, prosili za odgovor na vprašanje, ali se tudi sami zavzemajo za to oziroma ga podpirajo in v kakšni obliki.

Odgovore strank, ki so jih poslale do objave tega članka, navajamo v celoti.

SDS

»Skrajšani delovni čas je privlačna rešitev, ki mora imeti za njeno uresničitev izpolnjenih nekaj pogojev. Predvsem mora to dopuščati delovni proces, dogovor pa mora biti sprejet na ravni delodajalca in zaposlenega. Pri tem se je treba zavedati, da Slovenija po produktivnosti zaostaja za razvitimi državami, kar je v tem primeru poseben problem. Zato v Slovenski demokratski stranki ne podpiramo uvedbe splošnega skrajšanja delovnega časa, vsekakor pa zagovarjamo posamezna podjetja, ki želijo omogočiti svojim delavcem tako obliko dela. Koliko ur bo tak skrajšani delovni čas obsegal, je odvisno od dogovora med delavcem in delodajalcem, upoštevaje naravo dela, delovni proces in organizacijo dela.«

SD

»Postopna uvedba 32-urnega delovnika je ena od prioritet Socialnih demokratov. SD želimo v socialnem dialogu doseči postopno skrajšanje delovnega časa, tako da bomo leta 2030 delali skupaj 32 ur na teden bodisi s skrajšanjem dnevnega delovnika bodisi z dodatnim prostim dnevom v tednu. To je tudi odgovor na nove okoliščine dela, pa najsi gre za povečano nujnost mobilnosti zaposlenega v storitvenem sektorju ali za avtomatizacijo in robotizacijo v kmetijstvu in proizvodnji. Gre za zahtevno spremembo, ki vpliva na vse družbene in gospodarske sektorje, zato je nujno, da je dosežena postopno in s soglasjem socialnih partnerjev. Ideja skrajšanja delovnega časa je preprosta: v manj časa narediti več zaradi izboljšanih metod in tehnologij dela, tako privarčevan čas pa nameniti družini, športu in rekreaciji, hobijem in vsemu tistemu, kar nas v življenju veseli. Države z najvišjo produktivnostjo v Evropi tudi niso države, kjer bi največ časa delali. Ampak delajo bolje in pametneje.«

Levica

»V Levici zagovarjamo postopno skrajševanje delovnega tedna na največ 32 ur tedensko, tako da se zagotovi petdnevni tedenski delovnik po šest ur dnevno oziroma štiridnevni delovni teden po osem ur dnevno. Zagovarjamo spremembo spodnje meje polnega delovnega časa, tako da bo omogočala zaposlovanje za polni delovni čas in ohranitev polnega obsega pravic iz dela tudi za delo v obsegu najmanj šest ur na dan. V Sloveniji že obstajajo podjetja, ki bi uvedla krajši polni delovni čas, a jim to zakonodaja onemogoča in se morajo posluževati formalno neustreznih obvodov za dosego tega cilja.«

SAB

»Vse teme, ki jih navajate, so izhodišča za pogovor in dogovor s socialnimi partnerji. V stranki SAB smo naklonjeni uvajanju krajšega delovnika in tudi delu od doma. Obstajajo namreč dobre prakse v slovenskih podjetjih, ki so to že uvedla in so z rezultati zadovoljna. Kot rečeno, se bomo o tem s socialnimi partnerji pogovarjali po volitvah. Dialog bomo začeli takoj, saj je nerešenih oz. odprtih vprašanj ogromno.«

NSi

»Podjetja, ki ocenijo, da krajši delovnik prispeva k bolj učinkovitemu in produktivnemu delovnemu procesu ali k lažjemu pridobivanju kadrov, podpiramo pri njihovi odločitvi. Nismo pa naklonjeni temu, da bi država z dodatnim reguliranjem podjetja silila v krajši delovni čas.

Zavzemamo pa se za možnost skrajšanega delovnega časa kot strukturnega ukrepa, s katerim se lahko delodajalci prilagodijo na spremembe na trgu (npr. zaradi sezonsko manjšega povpraševanja) namesto odpuščanja zaposlenih. Gre za sistemski ukrep po avstrijskem zgledu, po katerem zaposleni po mesecih prejme 90, 85 ali 80 % neto prejemkov v primerjavi s polno zaposlitvijo. V času, ko ne dela, pa se mora udeležiti katerega od ponujenih usposabljanj ali izobraževanj. Rešitev je pomembna tudi kot možnost za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.«

LMŠ

»Slovenija je edina država v EU, v kateri se čas za malico šteje v delovni čas, kar pomeni, da ne delamo 40 ur na teden, temveč 37,5 ure, in po tem kazalniku sodimo med države z najmanj delovne obveznosti. Tehnologija resda napreduje, a Slovenija je pri uvedbi teh tehnologij še v zelo zgodnji fazi, zato večina panog delovnega časa še ne more skrajševati. Pri tem moramo upoštevati tudi, da je kriza na trgu dela vse hujša in da podjetja vse teže dobijo delavce z ustreznimi kompetencami. Dodatno skrajševanje delovne obveznosti bi tako le še poglobilo njihove težave in dodatno omejilo njihove razvojne možnosti.«

Naša dežela

»To je pomembno vprašanje – predvsem za delovna mesta, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Za primer vzemimo raziskovalni sektor, zasebni sektor, obrtnika, kmeta ipd. Gre za ljudi, ki praviloma delajo več kot osem ur na dan, kar neizogibno vodi v izgorelost, odrekanje prostemu in družinskemu času ipd. Za take prakse moramo najti nove pristope za večjo zaščito delavcev. V Naši deželi podpiramo večjo fleksibilnost delodajalcev na način, da gre lahko zaposleni na nujne opravke (po otroka v vrtec, zdravniški pregledi) in da se delo razporeja od doma ali na več dni v tednu. Zaupamo slovenskemu delavcu. Obenem poudarjamo, da smo za variabilno nagrajevanje delavcev, ki naj bodo za dobro delo dodatno nagrajeni. Za delovno intenzivne panoge pa menimo, da je 8-urni delovnik dejstvo, sploh glede na pomanjkanje delovne sile v Sloveniji.«

SNS

»Počakali bomo na rezultate poskusnih uvajanj, potem pa se bomo odločali. Načeloma pa zadevo podpiramo. «

Piratska stranka

»Piratska stranka podpira skrajšanje delovnika na 4 dni oz. 36 ur na teden, saj eksperimenti iz tujine kažejo pozitivne učinke skrajšanja delovnega časa tako za zaposlene kot za delodajalce.«