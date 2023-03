Kocka je padla: v Kopru bodo za otroški vrtec plačevali 21 odstotkov več

Koprski mestni svet je danes sklenil povišati cene storitev v otroških vrtcih za 21 odstotkov. To je manj od rasti življenjskih stroškov od zadnjega povišanja cen v letu 2019. Nove cene so enake kot v občinah Izola in Piran. Glede sušilnice komunalnega blata je sprejel kompromis, da bodo o polnem zagonu odločali po zaključku poskusnega obratovanja.

Znesek na položnicah staršev otrok iz prve starostne skupine se bo v povprečju zvišal za 42 evrov. Za tiste z najnižjimi dohodki se ne bo spremenilo nič, najpremožnejši pa bodo morali prispevati 104 evre več. V drugi starostni skupini bodo izdatki staršev višji za povprečno 30 evrov, največ pa za 80 evrov.

Ekonomske cene programov za različne starostne skupine otrok se namreč po novih izračunih gibljejo med 460 in 599 evrov. Večji del krije občina iz proračuna, prispevek staršev je odvisen od dohodkov. Socialno najšibkejši ne prispevajo ničesar, tisti iz drugega dohodkovnega razreda 10 odstotkov, tisti iz najvišjega 77 odstotkov.

Za podražitev je glasovalo 18 mestnih svetnikov, proti 11. Med tistimi, ki so sklep podprli, se jih je več zavzelo za samodejno letno usklajevanje z inflacijo. V stranki Koper je naš in v Levici bi breme preložili na proračun. »Neprimerno lažje občina požre teh 600.000 evrov, kot družine,« je dejal Boris Popovič.

Veliko razprave je bilo o postopku vzpostavitve sistema za sušenje komunalnega blata, ki ga načrtuje javno podjetje Marjetica. Uvrstitev točke na dnevni red so predlagali v Koper je naš. Popovič je dejal, da so se tako odločili, ker so v medijih zasledili poročanje o neznosnem smradu in hrupu v Logatcu, kjer so morali podobno napravo kmalu zaustaviti.

Takšne pomisleke je že prej izrazila občina Ankaran, solastnica Marjetice. Tamkajšnji župan Gregor Strmčnik je danes z dopisom pozval koprske mestne svetnike, naj se vzdržijo dejanj, ki bi omogočila nadaljevanje projekta.

Popovič je opozoril tudi, da je bil nekdanji direktor Komunale Logatec Boštjan Aver tudi predsednik nadzornega sveta Marjetice, zatem pa je prevzel vodenje podjetja Slopak, ki se ukvarja z odpadki. Izrekel je več obtožb na njegov račun in na račun transparentnosti javnega naročila.

Aver je zaprosil, da mu svetniki dajo besedo, čeprav ni bil povabljen. Zatrdil je, da so tako v Logatcu kot v Kopru začeli o rešitvah razpravljati, še preden je on prišel v javno podjetje. Dejal je, da so obravnavali vsaj deset različnih tehnoloških rešitev. V Logatcu so po njegovih besedah težave nastale samo zato, ker so preveč varčevali in niso vgradili dodatnega filtra. Tamkajšnja sušilnica bo začela obratovati, ko jo bodo preselili na drugo lokacijo, je napovedal.

Direktor Marjetice Davor Briševac je dejal, da je bila izbira lokacije in tehnologije »poglobljena in strokovna odločitev«. Zatrdil je, da ima nemško podjetje New eco-tec veljaven patent za izbrano tehnologijo in da tisti, ki govorijo drugače, zavajajo javnost. Kot je pojasnil, so zaradi tega javno naročilo namesto z razpisom izvedli po postopku s pogajanji z edinim ponudnikom. Poudaril je, da se v šestmesečnem roku nihče ni pritožil na postopek.

Zagotovil je, da izbrana tehnologija ni enaka kot v Logatcu in da je vgrajen dodaten filter, ki naj bi omejil izhajanje vonjav. Dodal je, da nameravajo sušilnico postaviti v degradirano območje na Ankaranski bonifiki, in ne v naselje, kot v Logatcu. Trditve Briševca in odločitve glede tehnologije je podprlo več strokovnjakov, povabljenih na sejo sveta.

Župan Aleš Bržan je spomnil, da sta se z ankaranskim kolegom strinjala z izvedbo revizije projekta. Tiste, ki sumijo v zakonitost pa je pozval, naj sprožijo postopke pred pristojnimi organi.

Na koncu so se zagovorniki različnih stališč dogovorili za kompromis. Svetniki so soglasno sprejeli sklep, ki nalaga Marjetici, da pred polnim zagonom sušilnice pridobi soglasje občinskega sveta na podlagi poročila o poskusnem obratovanju.