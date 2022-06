Marta Kos z Robertom Golobom pred kamere: Rada bi bila vaša predsednica (V ŽIVO)

V Sloveniji so kandidaturo za predsedniški stol uradno napovedali Nataša Pirc Musar, Nina Krajnik in Gregor Bezenšek. Danes sta pred kamero stopila predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in podpredsednica stranke Marta Kos – in pričakovano je nekdanja veleposlanica napovedala boj za predsedniški stol.

»Imeli smo dve točki. Prva točka združevanje liberalne točke, ki smo jo potrdili. Vse tri stranke imajo soglasje svojih kongresov, članov, da se izpelje postopek združitve,« je danes novinarsko konferenco začel Robert Golob. Septembra se tako začne združena era liberalne sredine. Druga točka je bila predstavitev kandidatke za predsednico države: »Nastopil je čas, da naredimo premik, kako se funkcija predsednika države izvaja, ki bo znal biti moralni kompas, še posebej v hudih časih, ki bo znal povedati, kaj je prav in kaj ne, ne glede na oblast, četudi bom to jaz.«

Čas je, da Slovenija dobi predsednico države, je dejal Golob, in na kongresu predlagal Marto Kos. Po teh besedah je govorniški oder prepustil Kosovi.

»Rada bi bila vaša predsednica,« je pred kamerami dejala Marta Kos. Ima se za predstavnico tistih naprednih sil, »ki so po dveh težkih letih nazadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in zaupanje v prihodnost«. Sloveniji si želi vrniti ugled in spoštovanje tako v Evropi kot mednarodnih odnosih.