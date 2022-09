Kobilarna Lipica: Kočijaž je pomagal Gladiatorju

Kobilarna Lipica je še zlasti dvignila raven svoje ponudbe, potem ko so lani 50 let po izgradnji končno obnovili in dogradili hotel Maestoso. Črna ovca je tako znova postal paradni konj te čudovite kraške oaze miru in lepote.

Prenovljeni hotel Maestoso je spet paradni konj Lipice. Foto: Veno Malovrh

»Število sob se je povečalo z 68 na 139, od tega je 13 suit. To smo dosegli s spremembo namembnosti pisarn, skladiščnih prostorov, iz podstrešja smo naredili novo nadstropje in dogradili novo hotelsko krilo. Hkrati lahko hotel sprejme skoraj 350 gostov. Kongresni center Conversano vključuje prostore v hotelu Maestoso in prostore v starem jedru Kobilarne. Skupno ima 11 dvoran s kapaciteto od 20 do 300 ljudi in ga uporabljamo tudi v protokolarne namene,« je vodja prodaje in marketinga Aaron Uazeua nanizal nekaj značilnost prenovljenega Maestosa – tako se imenuje tudi ena od šestih linij lipicanskih žrebcev.

Na recepciji gosta čaka košara za piknik v naravi. Foto: Dušan Malovrh

»Samo letos je potekalo že več kot 10 snemanj. Najbolj pomembno je snemanje dokumentarnega filma o vrnitvi lipicancev iz Češke ob koncu druge svetovne vojne. Film nastaja pod pokroviteljstvom Veleposlaništva ZDA v Sloveniji. Avstrijska ORF pa je snemala dokumentarec o cesarskih tržnih poteh, saj je tista z Dunaja do Trsta potekala tudi čez Lipico,« pa je zaupala Valentina Serdinšek, strokovna sodelavka Holdinga Kobilarna Lipica, in dodala: »Prenovljeni hotel privablja tudi izjemno veliko influencerjev.« No, o tem smo se lahko prepričali ob ogledu jutranje atrakcije v Lipici, spustu kobil in žrebet na pašo, ko je lipicance v fotografski objektiv lovila tudi slovenska vplivnica in podjetnica Hajdi. Komur pa konjiči uidejo, ne da bi jih ujel v objektiv, lahko to stori tudi pri kobilarni, kjer vedno pustijo par kobil in žrebet prav zaradi tega.

Krasnih motivov je tod res na pretek, bodisi med vodenim ogledom kobilarne, ki jo je avstrijski nadvojvoda Karel II. ustanovil daljnega leta 1580, bodisi na predstavi lipiške jahalne šole, ki je zvezdne trenutke doživela z nastopom na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 1984. Lipicance začnejo šolati pri štirih letih, pri šestih so pripravljeni na dresuro. V predstavi v pokriti jahalnici sodeluje tudi vprega, s kočijo pa se lahko popeljete še po stoletnih in večstometrskih drevoredih. Še posebno spoštljivo se vprege zapeljejo po Dunajskem drevoredu, ki so ga zasadili v spomin na triletne žrebce, iz Lipice so jih pošiljali na Dunaj v špansko jahalno šolo. Za vsak rod oddanih žrebcev so zasadili po tri drevesa. Morda vam bo med pozibavanjem pod krošnjami zanimivosti razkrival kočijaž Mitja Mahorčič, mednarodno priznani poznavalec. Med drugim je izbiral konje za snemanje slavnega hollywoodskega filma Gladiator, nagrajenega s petimi oskarji. »In tista nesreča v filmu ni bila zaigrana, ampak se je res zgodila,« je pristavil.

Nesreča v filmu ni bila zaigrana, ampak se je res zgodila!

Marino Belac gosta navduši nad Lipico in golfom. Foto: Dušan Malovrh

Številni lipiški gosti so golfisti, mnogi si prav tu golf želijo zaigrati prvič – ko vidijo izjemno negovane zelenice med gozd in kraške vrtače umeščenega igrišča. »Kakih 20 ur z našim inštruktorjem bi bilo že dovolj, da bi se lahko potem sami odpravili od luknje do luknje,« je ocenil golfist Marino Belac, oče naše odlične golfistke Ane Belac. Lipiško igrišče ima devet lukenj (čeprav je bilo načrtovano za 18) in je odprto vse leto, zato ne preseneča, da ima tamkajšnji klub kar 400 članov, 200 slovenskih in 200 italijanskih.

Bližina državne meje se pozna tudi v novi hotelski restavraciji Gratia, ki se je že v prvem letu obratovanja uvrstila med boljše na Krasu. Vodi jo chef Marino Furlan, dolgoletni član slovenske kuharske reprezentance. Imajo tudi lastnega slaščičarja, ne pozabijo poudariti. Vse sladice so pripravljene doma. Še en kamenček v mozaiku delovanja, h kateremu so se zavezali v Lipici, ko so pred enim letom sprejeli etični kodeks. Ta določa trajnostni razvoj in skrb za ustrezno ravnovesje med poslovno uspešnostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo.

Jutranji spust kobil in žrebet na pašo Foto: Veno Malovrh

Žrebec Elizabete II. Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. je ob obisku v Kobilarni Lipica 22. oktobra 2008 prejela v dar lipicanca 085 Favory Canissa XXII. Na njeno željo je konj ostal v Lipici v trajni oskrbi. Plemeniti žrebec se je skotil 4. marca 1992, poginil pa je z dopolnjenimi 25 leti 1. decembra 2017.

Kraljici Elizabeti II. so podarili lipicanca. Foto: Matej Družnik