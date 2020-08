Kočevsko poživlja, Zacurek nasmeje

Perniško jezero FOTO: Manca Korelc

10.000 stoječih voda je v Sloveniji.

Iz diagonale črpa moč in navdih



Ko je Manca Korelc kupila kolo, je v manj kot letu prevozila 4500 kilometrov. Kolesarstvo jo je povsem osvojilo in njena motivacija v prvi sezoni je bila prevoziti čim več kilometrov v enem dnevu: »Začelo se je s 100, 150, 200, 252 kilometri, moj rekord pa je 368! To je prav poseben športni dosežek, na katerega sem resnično ponosna. Moja diagonala čez Slovenijo − 2. julija 2017 sem povsem sama v manj kot štiriindvajsetih urah prekolesarila 368 kilometrov od Hodoša do Pirana − je bila izjemno zahtevna fizična in psihološka preizkušnja, ki me je ogromno naučila. Še danes ob misli na to črpam moč in navdih.«

Jezera, kot jih vidi nebo

V tem delu spoznate mene in moje vrednote.

The Slovenia Lakes je knjiga o jezerih, ki jo je napisala– do trenutka, ko pišemo te vrstice, jih je obiskala že 1112, v knjigi pa je opisala 101. Kot pravi, je bil najprej tek, nato kolo, ljubkovalno imenovano Ariel, zdaj še jezera: »Decembra 2016 sem začutila, da želim več tisoč kilometrom ustvariti dom. Prostor, kjer bo kolesarjenje s treking kolesom po Sloveniji dobilo smisel, ljubitelji narave pa neskončno idej za aktivne športne ali nedeljske ležerne izlete v naravo. In tako je vzniknil projekt Moja jezera.«Nasmejal jo je ZacurekSpomladi leta 2017 je postavila spletno stran www.mojajezera.si, ki postaja pravi leksikon vseh stoječih voda na Slovenskem in zajema 1112 jezer. Koliko je pravzaprav vseh pri nas? »Uradno je stoječih voda med 900 in 1300, neuradna številka pa se približa skoraj 10.000 stoječim vodam v vseh oblikah. Obiskala jih bom toliko, kolikor mi bo srce poželelo. Vseh zagotovo ne, saj je to prevelik logističen zalogaj, želim pa preseči številko 1500.«In katero je Mančino najljubše? »Moje prvo in najljubše jezero je Kočevsko, saj prihajam iz Kočevja. Ob vsakokratnem obisku najdem nove kotičke in vogale za fotografiranje. In vedno me navdihne z energijo.«Katero pa je bilo zadnje, ki ga je obiskala? »Nazadnje sem znova obiskala bajer Zacurek pri Šmarju. To je eno izmed najbolj zanimivih, duhovitih imen! Nedavno so ga uredili in privabili relativno veliko obiskovalcev. Je primer, kaj za človeka lahko pomeni voda, če ji dodaš nekaj klopi, igrala za otroke in hišico s sladoledom.«V dneh, ko vsi raziskujemo Slovenijo, nas je zanimalo tudi, obisk katerih jezer toplo priporoča: »Priporočam jezero na Velikem Zvohu, Planšarsko jezero, Soboško jezero, Velenjsko, Vitovsko jezero … Katero obiskati, je predvsem vprašanje, kaj želimo tam početi. Meni so najljubša takšna, ob katerih ni nobene turistične ponudbe. Takrat se zares izrazita jezero in njegova lepota.«Kot zapisano je knjiga The Slovenia Lakes tik pred izidom. V njej bo opisano 101 jezero vseh velikosti in vseh regij Slovenije: »Knjiga ni turistični vodnik, čeprav se lahko tudi tako bere. Moj namen je spodbuditi, da bralci na jezera gledajo drugače, jih obiščejo in predvsem doživijo. Vsako opisujem z očmi obiskovalca ter dodam svoj del, zakaj sem ga izbrala. V tem delu spoznate mene in moje vrednote.«Kot pravi Manca Korelc, je bilo pisanje besedil za knjigo res dolgotrajno, saj je morala zavoljo fotografij besedila pogosto krajšati ali kaj dodajati: »Sem namreč avtorica in urednica, zato poznam čisto vsak milimeter knjige in čisto vsak delček je tako postavljen namenoma.«Zanimivo je tudi, da je fotografije za knjigo ustvarila »s pametnim telefonom, nekaj s fotoaparatom drugih avtorjev, veliko je fotografij z dronom, kar daje knjigi posebno dimenzijo, saj jezera spoznamo, kakor jih vidi nebo«.Manca Korelc je sicer samostojna podjetnica, ki že skoraj tri leta uči podjetja, kako uporabljati družabno omrežje linkedin: »Znanje s področja digitalnega marketinga mi je prišlo zelo prav pri načrtovanju spletne strani pa tudi pri pisanju vsebin za splet in družabna omrežja. Ves čas ustvarjanja z jezeri sem izpostavljena v medijih, kar lepo dopolnjuje gradnjo moje osebne znamke kot podjetnice.«