Kobilarna Lipica praznuje 441 let

Direktor holdinga Matej Oset Foto: Kobilarna Lipica

Za otroke gledališka predstava

Napovedujejo vožnje s kočijo. Foto: Primož Hieng

Poleti nov hotel

Mali črni Maestoso Samira Foto: Kobilarna Lipica

30 kobil in žrebcev so leta 1581 kupili v Španiji.

Po žrebitvi prvih letošnjih žrebet, vranega žrebička Maestosa Samire XXXVIII in rjave žrebičke Canissa XLII, se v Lipici danes veselijo 441. obletnice Kobilarne Lipica in reje lipicanske pasme konj.Njena zgodovina je tesno povezana s, ki so kar 650 let vladali obsežnemu delu baročne Evrope. Konji – še posebno je bil idealen španski konj – so v tistem času predstavljali ključno strateško dobrino, zato so bili zanje izjemnega pomena. Kras je po svoji zemlji in podnebju zelo podoben Španiji, zato ni bila presenetljiva odločitev nadvojvode, da za dvorno kobilarno leta 1578 izbere prav na tem območju zapuščeni letni dvorec tržaškega škofa. Že 19. maja 1580 je podpisal pogodbo o prevzemu posesti.Leta 1581 so v Španiji kupili 24 plemenskih kobil in šest plemenskih žrebcev. Po obnovitvenih delih leta 1585 je prvi upravnik kobilarnesporočil nadvojvodi, da je obstoj kobilarne zagotovljen. V času cesarja(1705–1711) so v Lipici začeli graditi nove objekte, hlev za plemenske žrebce (Velbanco) in cerkev s kaplanijo, in urejati travnike, poti in gozdove.V letu 1729 so na Dunaju začeli izgradnjo jahalne šole za potrebe dvornih ceremonialov, ki je kmalu postala svetovno znana. Leta 1735 je na slavnostnem odprtju dvorne jahalnice na Dunaju že nastopilo 54 lipiških žrebcev. Kobilarna se je občutno razširila z nakupom novih posesti pri Postojni: Poček, Bile in Prestranek.V času vladavine cesarice(1740–1780) se je izoblikoval lipicanec, kot ga poznamo danes. Kobilarna je v vsej zgodovini doživljala številne vzpone in padce, a je ostala zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu.»Spomin na 19. maj 1580 skupaj z Združenjem rejcev lipicanca Slovenije vsako leto zaznamujemo z Dnevom lipicanca, letos pa bo praznovanje, ki ga prirejamo v nedeljo, 23. maja, nekoliko drugačno, prilagojeno aktualnim razmeram,« so sporočili iz kobilarne. »Posestvo Lipice z več kot 300 lipicanci in prostranimi zelenimi pašniki, obsijano s pomladnim soncem, bo svoja vrata za obiskovalce odprlo ob 9. uri. Kmalu za tem bo obiskovalce pritegnil eden najlepših prizorov v Lipici, spust lipicanskih kobil na pašo, nato pa bodo sledili vodeni ogledi kobilarne, vožnje s kočijo po prelepih drevoredih, vodeno doživetje stika z lipicancem in predstava lipiške šole klasičnega konjeništva ob 15. uri.«Poseben program z otroško gledališko predstavo na prostem Žrebiček junak in čarobni korak ter vrsto drugih doživetij bo namenjen najmlajšim obiskovalcem Lipice. Prav vsi pa bodo lahko v toplem sončnem vremenu spoznali prva letošnja žrebeta, se podali na odkrivanje in raziskovanje zanimivosti lipiškega posestva z novo mobilno aplikacijo Lipica Journey ter se sprostili ob kavi, sladici in prigrizku na terasi Muzeja kulinarike ali kiosku Žrebiček pri otroškem igrišču.Direktor Holdinga Kobilarna Lipicaje povedal, da 441. obletnico Kobilarne Lipica spremljajo živahni koraki prvih letošnjih žrebet in obeti, da je pred njimi čas turistične sezone, ki pritegne največ obiskovalcev: »Vse to prinaša veliko optimizma, pravzaprav pomeni novo rojstvo in simbolni začetek vsega dogajanja v Lipici. To je čas, ko znova poudarimo pozornost, ki jo posvečamo klasičnemu konjeništvu in naši ekipi jahačic, jahačev in kočijažev, prav tako pa tudi skrbi za plemensko čredo in kakovost reje lipicancev, ki jo zagotavljajo strokovne službe, konjarji in celotna ekipa kobilarne – vse s ciljem širjenja sodelovanja z lokalnim okoljem, rasti ugleda Lipice kot izvorne kobilarne lipicanske pasme konj in ne nazadnje razvoju Lipice kot ene najvidnejših turističnih destinacij Slovenije.«Zato se v teh dneh veselijo vsakega obiskovalca, ki s svojim obiskom, vtisi na družabnih omrežjih in pozitivnimi odzivi sporočajo, naj kobilarna svoje poslanstvo nadaljuje še naslednjih 441 let. Kmalu, že v poletnih mesecih, pa bo k doživetjem pritegnil tudi novi hotel Maestoso s štirimi zvezdicami superior, 139 sobami in kongresnim centrom.V teh dneh prav posebej vabi k obisku tudi Muzej lipicanca Lipikum – interaktivno središče Lipice, kjer lahko na zanimiv, prijeten in sproščen način izveste vse o Lipici in lipicancih. Lipikum je včeraj, na svetovni dan muzejev, praznoval 10. obletnico odprtja.Mobilno aplikacijo Lipica Journey si lahko brezplačno naložite (wifi) na vstopni točki kobilarne. »Skenirajte QR-kodo in naj se vaša dogodivščina začne! Aplikacija vas bo popeljala do najlepših kotičkov zelenega posestva in znamenitosti zgodovinskega jedra Lipice,« so še sporočili.