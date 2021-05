Koalicija Zorčiču prinesla podpise, ta se bo o odstopu še odločil

Podpisi neoštevilčeni

Vodje poslanskih skupin koalicije so predsedniku DZdanes prinesli 47 poslanskih podpisov s pozivom k odstopu. Odločitev pričakujejo do začetka prihodnjega tedna, sicer bodo ponovno vložili predlog za njegovo razrešitev, je povedal vodja poslancev SDS. Zorčič se bo o odstopu odločil po pogovorih z določenimi poslanci.»Odločitev o tem, ali bo Zorčič odstopil, kot je bila običajna praksa, je v njegovi domeni,« je v izjavi novinarjem po srečanju z Zorčičem povedal Krivec. Predsedniku DZ tudi prepuščajo, v kakšnem časovnem roku bo sprejel odločitev oz. kdaj bo sklical izredno sejo, na kateri bodo odločali o tem. Po mnenju Krivca pa se zadeva že tako dolgo vleče, da tudi Zorčiču ni v interesu, da bi se še zavlačevalo. V koaliciji tako odločitev pričakujejo do začetka prihodnjega tedna.Zorčič je v izjavi novinarjem pojasnil, da so mu vodje poslanskih skupin koalicijskih SDS, NSi in SMC na vpogled prinesli liste s podpisi poslancev, kjer pa ni bilo posebne izjave, čemu so podpisi namenjeni. Kot so pojasnili, naj bi podpisi dokazovali, da imajo podporo za razrešitev predsednika DZ, je dodal.Po njegovih besedah so bili podpisi neoštevilčeni in tudi niso bili razporejeni po poslanskih skupinah. »Ne vem niti, kdo vse je podpisan in kdo ne,« je povedal Zorčič. Napovedal je, da bo opravil pogovore z določenimi poslanci in se odločil, kako naprej, torej ali bo odstopil ali odločitev o funkciji prepustil poslancem na tajnem glasovanju.