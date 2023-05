Koalicija v razrešitev programskih svetnikov RTV, Janša napoveduje ustavno obtožbo

V koaliciji to vidijo kot edino smiselno potezo za ohranitev javnega servisa, saj da predlogi sledijo pravnomočnim odločitvam sodišča. Potrditev predlogov bi bila medtem po mnenju prvaka SDS Janeza Janše zrela za ustavno obtožbo.

V delovnem gradivu mandatno-volilne komisije DZ, ki ga je pripravila njena predsednica Janja Sluga (Svoboda), so namreč predlogi za razrešitev devetih članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), in sicer Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žige Kušarja, Alenke Gotar, Andreja Prebila, Jelke Stergel in Roka Hodeja. Te naj bi člani mandatno-volilne komisije predvidoma obravnavali na štirih rednih junijskih sejah.

Iz obrazložitve predlogov izhaja očitek omenjenim svetnikom, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha januarja 2021 in nato njegovo ponovno imenovanje marca 2022. Nanje leti tudi očitek opustitve dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali nobenega ukrepa za odpravo nezakonitosti.

Med očitki programskim svetnikom je tudi neukrepanje ob »nezakonitem imenovanju odgovorne urednice informativnega programa«, saj da je bila imenovana brez soglasja programskega sveta in podpore delavcev.

Nezakonito imenovanje Graha Whatmougha

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je namreč razsodilo, da je bilo imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTVS januarja 2021 nezakonito. Marca lani pa je programski svet Graha Whatmougha vnovič imenoval za generalnega direktorja, ki po uveljavitvi novele zakona o RTVS in odločitvi ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja dela novele trenutno zavod vodi kot vršilec dolžnosti.

Po navedbah predlagateljev sklepa je torej programski svet RTVS nezakonito imenoval Graha Whatmougha, slednji pa je nato nezakonito odpoklical takratno direktorico TVS Gorščak, kar bi programski svet lahko preprečil, če bi odločil o zavrnitvi soglasja k razrešitvi. S tem se je protipravno poseglo v ustavno in zakonsko avtonomijo RTVS, ki vključuje tudi varstvo pred nezakonitimi posegi v sestavo njenih organov. Slednje je nujno za institucionalno in organizacijsko samostojnost in neodvisnost RTV, brez katere ni mogoče uresničevati ustavne pravice do svobode izražanja, piše v predlogih sklepov.

V koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici so prepričani, da so omenjene odločitve sodišča zadostna podlaga za razrešitev devetih članov programskega sveta RTVS. To je edina smiselna poteza za ohranitev javnega servisa, ocenjujejo.

Pravnomočne odločitve sodišča so jasne, šlo je za nezakonito ravnanje, je danes poudaril vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. V koaliciji tako po besedah vodje poslancev Levice Mateja Tašnerja Vatovca ocenjujejo, da je s tem utemeljen razmislek oziroma odločitev, da se svetnike, ki da so očitno namerno delovali proti javnemu zavodu, razreši. Odločitve sodišča namreč kažejo, da se agonija na javni RTV, ki je bila nekoč najbolj gledan in spoštovan osrednji medij v državi, poglablja, je ocenil vodja poslancev SD Jani Prednik.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko razloge za predloge za razrešitev vidi tudi v tem, da nekateri svetniki ne spoštujejo programskih standardov zavoda. Razmere na zavodu se še naprej slabšajo zaradi spornih odločitev vodstva, ki ga podpira del sveta, ocenjuje. Po njenem opažanju škodljive posledice delovanja vodstva potrjuje tudi več javnomnenjskih raziskav, ki razkrivajo velik upad gledanosti TVS, obenem pa je po eni od njih drastično upadlo tudi zaupanje v RTVS kot institucijo. Krize vodenja na RTVS ni ustavilo niti sprejetje novele zakona o RTVS, ki so jo državljanke in državljani z veliko večino potrdili na referendumu novembra lani, je izpostavila.

Janša: Razrešitev je razlog za ustavno obtožbo

Če bo mandatno-volilna komisija potrdila predloge sklepov za razrešitev članov programskega sveta, je to zadosten razlog za ustavno obtožbo, pa je na Twitterju zapisal prvak SDS Janez Janša. Takšni predlogi po njegovem mnenju sicer niso presenečenje, saj da je »premier Robert Golob javno napovedal, da se bodo RTVS lotili na nelegalen način«.

Na besede predsednika vlade, da je bil naiven in je verjel, da se da RTVS depolitizirati na civilen in legalen način, je na Twitterju spomnil tudi predsednik opozicijske NSi Matej Tonin. Kot je dodal, je »predsednik vlade Golob napovedal, da bodo to storili tako, kot znajo«. »Na koncu nam bo očitno sodišče EU moralo povedati, da se takšna Svoboda imenuje diktatura,« je še zapisal Tonin.

Prvak SDS je sicer ob predlogih sklepov v enem od zapisov na Twitterju še očital, da gredo mračne sile nad RTV z državnim udarom. V SDS so ob tem danes predloge sklepov označili za »barbarski udar na pravno državo«. Koaliciji očitajo postavljanje nad pravno državo, zlorabo oblasti in »politično motivirano protipravno akcijo namernega miniranja javne RTV in zavestno nezakonitost pri političnem podrejanju zavoda«.

Predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič pa se je na predlagane sklepe odzval z navedbo, da je članom programskega sveta mandat prenehal že 28. decembra z uveljavitvijo novele zakona o RTV. Glede na to, da jim ga ni mogoče (znova) odvzeti, meni. Prepričan je namreč, da za tak sklep ni pravne podlage in bo tak sklep mandatno-volilne komisije DZ posledično nezakonit. »DZ torej želi eno nezakonitost odpraviti z drugo nezakonitostjo, ki jo bo z zlorabo oblastne pozicije zakrivil sam,« meni.