Koalicija: SMC in Desusu dajemo možnost, da skočita z vlaka norosti (VIDEO)

Mesec spomnil na rekordno število okužb

Vodje opozicijskih strank LMŠ, SD, Levice in SAB so stopili pred novinarje in potrdili, da z ekonomistomdogovarjajo, da bi kot mandatar vodil novo vlado.(LMŠ)je poudaril, da so po njihovem mnenju vladi zadeve ušle izpod nadzora, ni pa pripravljena spremeniti načina dela, zato je čas, da se nekaj spremeni. Dejal je, da se je Damijan obrnil nanje. »Mi smo ga poslušali in se začeli pogovarjati o ključnih problemih ta hip.«(SAB) je med drugim dejala, da je njihov cilj, da dajo možnost SMC in Desusu, da skočita z vlaka norosti, ki pelje državo v pogubo. »Zdravstvo je na kolenih, kulturo želijo spraviti v grob, šolstvo je v popolnem kaosu.«»V opoziciji smo kljub razlikam v preteklosti zdaj na skupnem imenovalcu. Ta skupni imenovalec je, da želimo boljšo državo, kjer bo demokracija, kjer bomo spoštovali neodvisnost agencij, medije, temeljne človekove pravice, ustavo in zakonodajo,« je dejala, voditeljica SD.»V Levici oblikovanje alternativne vladepozdravljamo in podpiramo, razloga za to sta dva, prvi je, da se je spet pokazalo, kako škodljiva, nesposobna in koruptivna je vladavina Janše,« je dejal koordinator Levicein izpostavil, da je današnji dan pretresla rekordna številka novih okužb Damijan je omenjenim prvakom strank poslal dokument z naslovom Koalicija ustavnega loka, v katerem je skupaj s svojimi somišljeniki zapisal, da največja vladajoča stranka SDS »neprikrito izvršuje neizrečen poskus, da z zlorabo ključnih institucij na podlagi avtokratskih prijemov spodje družbene in državne temelje, redefinira ustavne norme, zaneti razdor in zakocka mednarodni položaj Slovenije«.Več sledi ...