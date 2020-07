Koalicija se vendarle strinja: podaljšali razpravo o medijski zakonodaji

SD za umik predlogov medijske zakonodaje

Predsedniki koalicijskih strank in vodje poslanskih skupin so se na današnjem srečanju strinjali, da je treba javno razpravo o predlaganih medijskih novelah podaljšati do konca avgusta, so potrdili v DeSUS in NSi. O tem mora sicer odločiti ministrstvo za kulturo. Po navedbah predsednice DeSUSo vsebini predlogov niso razpravljali.Glavna tema današnjega vrha koalicije je bila ravno predlagana medijska zakonodaja, ki je sprožila nemalo odzivov v domači in tuji javnosti.Del očitkov je letel ravno na kratek, komaj nekajdnevni rok za javno razpravo, čeprav predlagane zakonske spremembe prinašajo kar nekaj bistvenih posegov v upravljanje in financiranje predvsem Radiotelevizije Slovenije in Slovenske tiskovne agencije (STA).Pivčeva je po srečanju dejala, da ne vidi nobenega razloga, da bi bil rok tako kratek, glede na to, da poteka zadnja seja DZ pred počitnicami. Zato pričakuje, da se bo razprava podaljšala vsaj do jesenske seje.Po njenih besedah tudi "ni bilo partnerja", ki se s podaljšanjem javne razprave ne bi strinjal.Tudi v NSi so tvitnili, da so se zavzeli, da se javna razprava o medijski zakonodaji primerno podaljša in da lahko pripombe in mnenja poda tudi strokovna javnost.Kot je ocenila Pivčeva, je tri dni premalo časa, da bi predloge vsebinsko pregledali in vključili stroko, zato tudi koalicijski partnerji, ki jim je minister za kulturo Vasko Simoniti rešitve predstavil že pred približno dvema tednoma, danes o vsebini predlogov niso razpravljali.O predlogu sprememb medijske zakonodaje bo sicer v sredo na zahtevo večjega dela opozicije razpravljal parlamentarni odbor za kulturo. Predsedujoča SDje na Twitterju danes napovedala, da bodo poslanci SD predlagali sklep, s katerim bodo pozvali k umiku svežnja medijske zakonodaje.