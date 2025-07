Ko vsak udeleženec zgodbo gluhega človeka doživi na svoj način (FOTO)

V JZ Knjižnica Gornja Radgona so mnogi bili priča dogodka, ki je pustil globok pečat v vseh, ki so se ga udeležili. Predstava Potovanje okoli sveta, ki jo je na izviren in izjemno ganljiv način izvedel gluhi igralec, je bila več kot le umetniški nastop – bila je izkušnja, ki je povezala ljudi skozi univerzalni jezik gibov, izraza in čustev.

Dogodek je obiskalo kar 60 oseb, med njimi varovanci Varstveno delovnega centra Murska Sobota, enota Gornja Radgona, varovanci enot SVZ Hrastovec in učenci Osnovne šole Gornja Radgona. Njihova prisotnost je dogodek naredila še bolj poseben, saj je predstava odprla prostor za drugačne poglede, razumevanje in povezovanje.

FOTO: JZ Knjižnica GR

FOTO: JZ Knjižnica GR

FOTO: JZ Knjižnica GR

Osrednje doživetje večera je bila prav izvirna interpretacija gluhega igralca, ki je brez izgovorjene besede, z močjo telesnega izraza, kretenj in čustvene globine, popeljal gledalce na domišljijsko potovanje skozi različne celine, kulture in občutja. Njegova neverbalna pripoved je odprla srca in domišljijo – vsak udeleženec je zgodbo doživel na svoj način.

Posebna izkušnja

Po predstavi je sledil še posebej dragocen del večera – sproščen pogovor, kjer so obiskovalci lahko zastavili vprašanja in iz prve roke izvedeli več o ustvarjalnem procesu, načinu izražanja ter življenju gluhega umetnika. Srečanje je tako preraslo v dialog, v katerem ni bilo pomembno, kdo sliši, temveč kdo zna prisluhniti.

FOTO: JZ Knjižnica GR

FOTO: JZ Knjižnica GR

FOTO: JZ Knjižnica GR

»Udeleženci so bili nad dogodkom navdušeni – mnogi so povedali, da je šlo za posebno izkušnjo. Občutki hvaležnosti, navdušenja in odprtosti so prevevali prostor še dolgo po zaključku uradnega dela. Dogodek Potovanje okoli sveta je tako dokazal, da umetnost presega vse ovire in da lahko tudi v tišini zazveni najmočnejše sporočilo,« nam je ob tem razložila Tamara Duh, vodja izobraževanja odraslih pri JZ Knjižnica Gornja Radgona.

FOTO: JZ Knjižnica GR

FOTO: JZ Knjižnica GR

FOTO: JZ Knjižnica GR