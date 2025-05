Slavica Štrukelj Kokoravec si je že kot otrok želela postati modna oblikovalka in šivilja. Kar 17 let je bila samostojna podjetnica in je imela svoj atelje Slavi – od ideje do izdelka. Ko ji je šlo v poslu najbolje, pa je dobila alergijo na prah. Zamenjati je morala osnovni poklic. Našla je življenjske rešitve, a ne le zase, temveč tudi za druge. Pri 49 letih je diplomirala na slikarski šoli, končala pa je tudi bioenergijsko šolanje na Domančičevi šoli. Uspešno je povezala energije in slikarstvo. »Pri meni sta zdravljenje in slikanje zelo tesno povezana.« Celotno njeno življenje se vrti okro...