Ko ti zagode tiskalnik ...

HP Inc. je danes najavil širitev svoje hitro rastoče storitve naročnine na črnilo Instant Ink, ki je zdaj na voljo na skupno 35 trgih, vključno s Slovenijo. Storitev omogoča neprekinjeno tiskanje za posameznike in družine, ki delajo, ustvarjajo in se učijo od doma, in sicer tako, da zazna nizko raven črnila v kartuši in samodejno pošlje zahtevek za novo, preden črnilo v celoti poide.Naročnik oglasne vsebine je HP