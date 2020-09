Ko so že pomislili, da je izdatkov s šolo konec, je prišlo sporočilo ravnatelja

Nekatere starše je razhudilo sporočilo Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana (Vegova Ljubljana), ki so ga prejeli tik pred začetkom šolskega leta. V njem jim je ravnatelj sporočil, da izdatkov s šolo še ni konec. Razlog so izredne razmere (covid 19), zaradi katerih bo moral vsak dijak pri praktičnem pouku in laboratorijskih vajah imeti svoje ustrezne pripomočke in orodje. Šola je pripravila konkreten seznam vsega, kar bodo potrebovali, in jim omogočila nakup prek šole. Vse skupaj si lahko tako priskrbijo za natanko 85,42 evra. Tistim, ki se s tem ne strinjajo ali si ga želijo kupiti drugje, je šola dodala še seznam nekaj drugih prodajaln, kjer je tovrstno orodje moč kupiti.



Ravnatelj Vegove Uroš Breskvar je pojasnil, da je njihova šola pravzaprav ena zadnjih, ki to uvaja. Na mnogih šolah so po njegovih podatkih morali imeti svoje pripomočke za pouk že pred koronavirusnimi razmerami, tudi precej dražje. Zato v tem ne vidi nič spornega, poleg tega, da bodo dijaki tako po njegovem varnejši pred morebitnimi okužbami, se bodo tudi naučili skrbeti za svoje orodje. Če si starši zaradi slabih finančnih razmer ne bodo mogli privoščiti nakupa orodja, jim bo ta izdatek pokril šolski socialni sklad ali pa se jim bo orodje posodilo. To je pomembno predvsem za tiste primere, ko bi se zaradi poslabšane epidemiološke slike prešlo na drug šolski model (učenje na daljavo). Če takrat dijak orodja ne bo imel, bo težko sodeloval.



Obrnili smo se tudi na pristojno ministrstvo za izobraževanje, od koder nam je Nataša Gerkeš odgovorila: »Informacija drži in to ni nobena novost, kajti dijaki v nekaterih izobraževalnih programih si morajo že od nekdaj sami priskrbeti učne pripomočke, s katerimi lahko nemoteno opravljajo potrebne vaje in praktično delo za pridobitev izobrazbe.« Dodali so, da so jim iz zavoda pojasnili, da lahko dijaki prek njih kupijo pripomočke po bistveno nižji ceni, kot če bi to kupovali individualno, prav tako pa da so jim ponudili možnost plačila na dva obroka. Potrdili so tudi, kar nam je povedal ravnatelj Breskvar: »Za socialno ogrožene družine bo šola zagotovila sredstva za nakup pripomočkov iz socialnega sklada šole, kot tretja možnost pa je dijakom ponujena možnost letne izposoje opreme.«

