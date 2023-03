Ko so slišali, kaj vse je doživel Gregor (22), so solze tekle v potokih

Zgodba Gregorja Drmelja, kuharja iz Laškega, presune. Star je komaj 22 let, doživel pa je že toliko. Žal tudi veliko slabega.

Njegovo otroštvo je bilo težko, odvzeli so ga staršem, odraščal je v zavodu, zelo zgodaj je oba izgubil. Na koncu je ostal sam v vlažni in precej dotrajani hiši s puščajočo streho, do nje vodi strma ter zelo slaba pot.

Anin obisk

Sam prenove ni zmogel, zato so se njegovi prijatelji odločili, da mu bodo pomagali: na pomoč so poklicali oddajo Delovna akcija. Ana Praznik se je pojavila pri Gregorju in mu sporočila, da bo prav on tisti, ki mu bodo prenovili prostore. Dobil je novo kuhinjo, kopalnico, dnevno sobo in spalnico. Gregor navdušenja nad videnim ni skrival.

Presenečenja se nizajo

A tu se zgodba ne konča. Kmalu po snemanju oddaje je Gregor prek facebooka sporočil: »Nekaj dni po končanem snemanju Delovne akcije so mi sodelavci pripravili še eno presenečenje. Njihova vztrajnost je pripomogla tudi k ureditvi dovoza do hiše.« Zahvalil se je kamnolomu, ki je to omogočil, in vsem za lepe želje.

Solz niso mogli ustaviti

Komentatorji so bili navdušeni, Gregorju pa tako rekoč vsi brez izjeme želijo le dobro: »Lepo, da imaš tako srčne sodelavce. Dobro se z dobrim vrača. Vsa čast vsem dobrim dušam. Ob takšnih zgodbah se človeku povrne upanje, da dobri in srčni ljudje vendarle obstajajo.«

»Jokala sem od začetka do konca oddaje. Če si je v vseh teh oddajah kdo res zaslužil prenovo, je to definitivno Gregi. Borec res od malih nog. Res, kapo dol za tako lepo gesto, da ste mu pomagali,« je zapisala ena od komentatork.