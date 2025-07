Ko se Slovenske železnice zbudijo v Švici: zapis, ki je nasmejal Slovenijo

Po dolgih letih sem danes znova doživel železniški čudež. Odpravil sem se z vlakom iz Ljubljane v Mursko Soboto. Naj vas ne zavede preprosta pot. To je bilo pravo popotovanje skozi čas in prostor, s tremi postanki in malodane z duhovno preobrazbo.

Najprej iz Ljubljane do Zidanega Mosta, kjer sem se prebudil iz rahlega dremeža, ker je vlak res – ampak res – vozil točno. Brez dodatnega posedanja na peronu, brez folklornega tekanja strojevodje v postajno restavracijo.

Nato sem zamenjal vlak in se udobno zapeljal do Pragerskega, kjer sem imel točno 45 minut časa, da razmislim o življenju.

Tam je bilo mirno, celo lokal za kavo se najde nedaleč stran. Potem pa še zadnji del do Murske Sobote, z vlakom, ki je bil videti, kot da je prispel naravnost iz švicarske železniške muzejske zbirke. Čisto, tiho, klimatizirano. In spet točno.

Da, točno. Vsi trije vlaki. Do minute. Brez zamud, brez pojasnil o 'zastoju zaradi križanja vlakov' ali 'tehničnih težav'. Samo točen prihod. Po voznem redu. Ob uri, ki je napisana, ne samo simbolno v tabeli.

Človek skoraj ne ve, kako se odzvati. Veseliš se, pa si hkrati malce prestrašen. Kaj, če je to samo sociološki eksperiment? Kaj, če SŽ le testirajo, kako daleč gre lahko človeško zaupanje?

A za zdaj bom verjel. Danes sem doživel vožnjo, kakršne pri Slovenskih železnicah nisem videl že 30 let. Morda se res nekaj premika. Morda pa je bila le napaka v matriki. V vsakem primeru – hvala, ker ste (točno) peljali.