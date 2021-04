Ko se je Zoran (36) odpeljal, se je za njim zgubila vsaka sled

Novogoriške policiste so v sredo malo po 13. uri obvestili, da svojci na območju naselja Zakojca v občini Cerkno pogrešajo 36-letnega Zorana Flandra.



Pogrešani se je v torek, 27. aprila, okoli 15. ure od doma odpeljal s svojim osebnim avtomobilom peugeot 307 temno modre barve. Peljal se je v smeri vasi Bukovski Vrh, kasneje pa se je za njim izgubila vsaka sled. Kljub vsem izvedenim dosedanjim aktivnostim policije pogrešanega še niso našli.



Visok je od 170 do 175 centimetrov, vitke postave, obraz ima bolj podolgovat, rjave oči, po glavi je pobrit. Nazadnje je bil oblečen v črne delovne hlače in črno jakno z napisom rumenih črk NikeAir. Obute je imel črne delovne čevlje.



Na zahtevnem in hribovitem terenu na območju naselja Zakojca in v širši okolici od 13. ure dalje pod vodstvom postaje Idrija poteka iskalna akcija, policistom pa so se pri iskanju pogrešanega pridružili tudi gasilci. Skupaj Zorana išče okoli 20 ljudi.



Ker z dosedanjimi ukrepi ni bil najden, policija prosi javnost za morebitne informacije. Vse, ki bi kar koli vedeli oziroma imeli koristne informacije o pogrešanem, prosijo, da o tem obvestijo policiste PP Idrija (Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija, telefon: (05) 372 48 00, elektronski naslov: pp_idrija.pung@policija.si) oziroma se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: