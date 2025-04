Ko se Brda spremenijo v raj za gurmane! V Šmartnem kraljevala hrana, vino in sonce

»Na začetku je bil to dogodek, podoben martinovanju, ponudbe, predvsem gostincev, je bilo manj. Pred dobrim desetletjem sta vajeti prevzeli Hiša Marica in turistična agencija San Martin in se odločili za kar drzen pristop: zaprli sta vas, uvedli vstopnino in razširili gostinsko ter drugo ponudbo, saj gresta hrana in vino z roko v roki,« nam je na začetku letošnjega festivala Brda & vino povedala Patricija Pirih, predsednica KTD Kolo, iz organizacijske ekipe dogodka, ki je v srednjeveško vasico Šmartno sredi idiličnih Goriških brd znova pritegnil goste tudi izza slovenskih meja. »Tukaj smo...