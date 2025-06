Ko pride do zloma, je že prepozno: 80 odstotkov obolelih je žensk

Pred 20 leti, v času, ko je Nemčija dobila prvo kanclerko, Angelo Merkel, sta Kočevje in Ribnica dobila svoje društvo za bolnike z osteoporozo, ki se po novem imenuje društvo Sončnica. Ima 175 članov. »Doktor Stanko Nikolič je sklenil, da bomo ustanovili to društvo in kdor ga je poznal, ve, da ni bilo druge, kot da smo društvo ustanovili,« se spominja upokojena ginekologinja Irena Grahelj, ki je bila prva predsednica društva. Dobre volje na izletih ne manjka. FOTO: Arhiv društvaV Društvu Sončnica Kočevje ekipa telovadi dvakrat na teden pod strokovnim vodstvom. FOTO: Arhiv društva Takrat so t...