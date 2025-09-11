Ko piranski gusarji prevzamejo oblast (FOTO)

Stari pomorščaki, predvsem tisti brez dlake na jeziku, vse manj skrivajo svoje mnenje, da je slovensko pomorstvo v zadnjih desetletjih na vse nižji točki. Njihova Splošna plovba, ki so jo gradili in na katere čezoceankah so ponosno pluli po oceanih, je bila prodana in je ni več.

Nimamo več ladjedelnice, ribiči se s težavo preživljajo in še marsikaj bi se našlo v zvezi z našim morjem, ki ga – z izjemo Primorcev – prevečkrat dojemamo le kot priložnost za poletno kopanje in turizem. A obstaja izjema.

Življenjska pot pomorščakov se simbolično začne z zaprisego zvestobe Neptunu, bogu vseh oceanov. FOTO: Slavko Franca

Stoj! Tuli! Vstani! Žvižgaj! FOTO: arhiv Irena Dolinšek

Tudi dekleta

Leta 1947 ustanovljena Pomorska šola mlade še pritegne. Vpis nanjo je bil v preteklosti res precej večji, a Borut Butinar, ravnatelj Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran (GEPŠ), v okviru katere izobražujejo pomorščake, pravi: »Z vpisom na šolo smo letos zadovoljni, saj je podoben lanskemu. Med 122 novimi dijaki prvih letnikov – bodočimi elektrotehniki, logističnimi tehniki in tehniki računalništva – imamo tudi 29 plovnih tehnikov oziroma navtikov. To je enako kot lani, med navtiki pa so tri dekleta. Veseli smo, da se tradicija pomorcev na šoli nadaljuje.«

Del tradicije je tudi šolski pomorski krst, minuli vikend so izvedli že 79. po vrsti. Ob zavzetem negovanju običaja je to najstarejša neprekinjena prireditev v slovenski Istri, hkrati pa tudi najstarejša šolska prireditev v državi. Je opazna piranska turistična atrakcija, predvsem pa pomembna pomorska etnografska prireditev. Za vsako generacijo dijakov pomeni simbolični začetek njihove življenjske poti pomorščakov z zaprisego zvestobe bogu oceanov Neptunu.

Krst poteka po ulicah in trgih Pirana. FOTO: Slavko Franca

"Želimo, da s pomorskim krstom vsi še bolj začutimo našo tradicionalno povezanost z morjem," pravi Borut Butinar. FOTO: Janez Mužič

Včasih je bil krst strožji, celo krut. Novince so v mreži namakali v morje, jih polivali z najrazličnejšimi tekočinami ter izpostavljali še hujšim ponižanjem. Pravi razmah je doživel v 19. stoletju, ko so na ladjah avstrijske in avstro-ogrske vojne in trgovske mornarice pluli tudi slovenski pomorščaki. Krstili so vse mornarje, ko so prvič prečkali ekvator – včasih celo potnike.

Med starejšimi dijaki šole še vedno krožijo zgodbe, kako so jih nekoč kruto šikanirali in poniževali, danes pa jih le še pomečejo v morje. In še to bolj zaradi lepšega in za občinstvo.

Bučna povorka

V soboto so gusarji zavzeli Piran in na drogovih Tartinijevega trga ter nekaterih stavbah razobesili gusarske zastave in začeli rajati. Piranskemu podžupanu Christianu Polettiju ni preostalo drugega, kot da oblast simbolično preda Neptunu. V soboto pa je Neptun, kot se za boga vseh morij spodobi, z morskimi deklicami priplul na piranski pomol na najstarejšem plovilu našega morja, barkači Stari maček, ki bo prihodnje leto praznovala že 120 let. Skrbno jo neguje in z njo pluje Janez Šabec.

Končno v morju! FOTO: Janez Mužič

Najstarejša neprekinjena prireditev v slovenski Istri in najstarejša šolska prireditev v državi.

Irena Dolinšek je povezovala dogajanje. FOTO: Irena Dolinšek

Dijaki so se izpred pomorske šole v Portorožu proti Piranu odpravili v glasni povorki z gusarskimi zastavami. Dijaki višjih letnikov so imeli različne simbolne vloge gusarjev, za katere so se ustrezno našemili. Razigrani so nosili zastave, novinci pa so bili oblečeni v stare vreče iz žaklovine in so sklonjenih glav igrali vlogo ponižnih sužnjev. Že tako živahno turistično mesto je ob njihovem prihodu še bolj oživelo.

Na ramenih so novinci vlekli dolge, debele ladijske vrvi ter na nosilih nesli Neptuna. Nadzorovali so jih gusarji in gusarke, ki so strogo ukazovali Stoj!, Tuli!, Vstani!, Glavo dol!, Žvižgaj!. Ukaze so seveda morali izpolnjevati brez odlašanja, ves čas pa so jih zalivali z vodo. Kdaj pa kdaj se je moral kak suženj tudi odžejati – z napitkom iz morske vode.

Povorka je obhodila Tartinijev trg, se podala ob obali in se ustavila na ploščadi pred gledališčem Tartini. Tam so zelenci zaprisegli Neptunu, nato pa so jih končno krstili z metom v morje. Dogajanje je zabavno in domiselno povezovala gusarka Irena Dolinšek, ki ima velike zasluge, da je Neptunov krst postal veličastna piranska prireditev, na kateri lahko udeleženci spoznajo in občutijo našo tradicionalno povezanost z morjem. Prihodnje leto bo krst že 80. in organizatorji napovedujejo še večje rajanje.