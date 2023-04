Ko Nika Kovač piše Janši in začne z: »Dragi Janez …«

Poročali smo že, da je ob nedavni razpravi v državnem zboru predsednik SDS Janez Janša v obrazložitvi interpelacije zoper delo vlade Roberta Goloba izpostavil, da je bilo na začetku njenega mandata »slišati velike besede o reformah, po skoraj enem letu pa je od vseh teh reform na mizi ostala zgolj reforma časovnic«. Medrugim je okrcal tudi civilno družbo, ki naj bi po njegovi oceni vodila to vlado.

Ob tem so se oglasili tudi v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Šefu opozicije so poslali pismo: »Dragi Janez …«.

Objavljamo ga v celoti:

Dragi Janez,

ne razumemo, zakaj nas tako rad vlačiš po zobeh in o nas sistematično širiš laži. Lahko bi se že navadil, da ne bomo utihnili. Lahko bi se že navadil, da bomo s svojimi prizadevanji nadaljevali. Danes v Državnem zboru poteka interpelacija vlade Roberta Goloba. Ti se (kot ponavadi) ne ukvarjaš s konstruktivnimi prizadevanji za odpravo revščine, gradnjo skupnosti in pomočjo najšibkejšim. Ti se ukvarjaš … z nami!

Med drugim si rekel: Vlada Roberta Goloba se je najprej lotila sprejetja zakona, ki ga je pripravila tako imenovana levičarska civilna družba, s katerim se je odpravilo vrsto protibirokracijskih ukrepov iz njegovega mandata.

Govoril si o našem Zakonu proti škodljivim ukrepom oblasti. Očitno so zate ukrepi, ki so v šolo, policijo in tožilstvo pripeljali večjo moč politike, iz upravnih in sodnih postopkih v zvezi z zaščito okolja umaknili okoljske nevladne organizacije, … omogočili uvedbo Uberja v Slovenijo, odvzeli možnosti opravljanja študija v Sloveniji tujim študentom in dopustili, da imajo nekatere nevladne organizacije lahko v lasti polavtomatsko orožje, zgolj birokratski ukrepi.

Za nas niso.

So ukrepi avtoritarnih družb. So ukrepi, ki razdvajajo. Ukrepi, ki so vključeni v naš zakon, so imeli izrazit vpliv na vse. Škodovali so demokraciji. Skupnosti.

Ker smo si želeli drugačne družbe, smo napisali Zakon proti škodljivim ukrepom oblasti. V šolah smo onemogočili politično imenovanje ravnateljev in pedagoških delavcev. Okoljskim nevladnim organizacijam smo vrnili možnost zaščite okolja v upravnih in sodnih postopkih.

Imenovanje vodilnega policijskega kadra smo iz rok politike vrnili v sistem javnih uslužbencev. Zaščitili smo že tako prekariziran položaj taksistov in ukinili pravno podlago za Uber v Sloveniji. Tujim študentom smo vrnili možnost, da lahko študirajo pri nas in jim ni treba dokazovati, da imajo na računu vsaj 5000 €.

Strokovnim komisijam na področju kulture smo vrnili avtonomijo pri presojanju, kdo prejme javna sredstva in odvzeli možnost samovolje kulturnega ministra.

Predstavniki oblasti nimajo več privilegirane obravnave pri kaznivih dejanj grožnje in prisile.

Vrnili smo prepoved nakupa polavtomatskega orožja članom nevladnih organizacij v javnem interesu na področju obrambe.Ukinili smo davčne bombončke v obliki davčnih olajšav za poslovna darila, pogostitve in zabave nadzornih svetov. Razveljavili smo spremembe, ki so jemale neodvisnost državnim tožilkam in tožilcem. Arhitekti in gradbeni inženirji imajo pri projektiranju in vodenju gradnje ponovno pristojnosti, ki so v domeni njihove izobrazbe. To bi storili še enkrat.

Vedno znova in znova. Ne glede na oblast.

Lep pozdrav, tvoj Inštitut 8. marec