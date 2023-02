Ko na razstavi zaplešejo celo pesmi

Grafična oblikovalka in ilustratorka Tinka Mesec Tomazin je v domačem mestu, Tržiču, te dni na ogled postavila prvo razstavo Pod kožo vse pleše. Razstava zajema risbe in slike, narejene v različnih tehnikah, hkrati pa je gorenjska umetnica premierno predstavila svoje pesmi. Kot nam je povedala, so dela, ki bodo v tržiški Galeriji Atrij na ogled do začetka marca, začela nastajati povsem spontano, in to v obdobju karantene.

Tesnoba, a tudi humor

Tinka Mesec Tomazin je grafična oblikovalka, ki uživa tudi v risanju. FOTO: Špela Ankele

»V tistem času sva z možem živela v Bruslju in imela sem več časa za ustvarjanje. Nastajati so začele risbe in slike, ki so mi bile všeč. Večino časa sicer kot grafična oblikovalka ustvarjam za naročnike, tokrat pa sem izhajala iz sebe in svoje ustvarjalnosti. Med karanteno smo imeli tudi malo več časa,« pravi Tinka Mesec Tomazin in na namig, da dela odsevajo morda tudi tesnobne občutke, pravi: »Morda sem vanje res ujela precej tesnobe, saj sem to obdobje tako čutila oziroma ga tako čutim.«

Poleg tega, doda sogovornica, je ugotovila, da se ravno v tem obdobju ni mogla pretvarjati, da ustvarjalnost zanjo ni pomembna: »Delala sem za sebe.« Nastajala so umetniška dela, ki so ji bila všeč in so iskreno odsevala njeno življenje, občutke in pogled na svet.

Hkrati je v razstavljenih delih, nadaljuje gorenjska umetnica, »veliko humorja. Svet doživljam zelo intenzivno in ugotavljam, da vidim in občutim veliko stvari. Zelo hitro zna tega postati veliko, saj te lahko vse skupaj tako preplavi, da težko izluščiš tisto, kar je zares pomembno. Tako moja dela odsevajo tudi te občutke, torej spoznanje, da je povsem v redu, če tako občutiš in tudi na opisani način sprejemaš svet.« V tem humornem poglavju so predvsem tiste slike in risbe, ki se poigravajo z živalskimi motivi in celo s frazemi, kajti Tinka Mesec Tomazin je na iskriv način s svinčnikom in akrilom na papir spravila tudi te besede: »Ne delaj slona iz muhe.«

Ilustracije, ki dajo misliti. FOTO: Špela Ankele

V eno je združila risbo in besede, torej pesmi. FOTO: Špela Ankele

Slika in ustvarja pesmi

Med ustvarjanjem. FOTO: Osebni arhiv

Ali kot so ob razstavi zapisali v Tržiškem muzeju: »Avtorica naslavlja (pre)polnost, eklektičnost, eruptivnost čustev, vrednot in dejanj na eni strani ter praznino, osamljenost in brezciljnost na drugi. Raziskuje jih bodisi skozi kombinacijo podob v risbah ali pa skoz plastenje potez, barv in preslikavanje platna – iz praznine v kaos in iz zmešnjave nazaj v celoto.«

Kot zapisano je približno polovica razstavljenih del nastala v Bruslju, preostale risbe in slike pa je Tinka Mesec Tomazin ustvarila po vrnitvi v Slovenijo, kamor se je z družino vrnila poleti lani.

Risbe in slike na razstavi dopolnjujejo tudi umetničine pesmi. Te je, pravi sogovornica, začela pisati »samo zase. Ker je moj poklic osredotočen na drug medij, torej ne na besede, sem se pri pisanju pesmi lahko povsem sprostila.«

In ravno od tod, iz ene od njenih pesmi, je vzet verz za naslov razstave Pod kožo vse pleše.

V tržiški Galeriji Atrij bo na ogled do 3. marca.