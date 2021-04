Ko mladi z žrebom pridejo do novega stanovanja v Ljubljani

V ljubljanski mestni hiši so izžrebali najemnike stanovanj za mlade. Na razpis je prispelo 482 vlog, upravičencev je bilo 339. Danes so jih izžrebali 30 in po dve rezervi za vsako skupino upravičencev, od katerih se jih bo deset lahko že prihodnji mesec vselilo v novo stanovanjsko sosesko Brdo, so sporočili iz ljubljanske občine.



Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v okviru drugega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim razpisal 30 stanovanj, od tega jih je deset namenjenih za oddajo mladim posameznikom, deset za oddajo mladim parom, deset pa za oddajo mladim družinam.



Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, bodo upravičencem stanovanja dodeljevali postopoma. Prvih deset mladih se bo v novo stanovanjsko sosesko na Brdu lahko vselilo že prihodnji mesec, ostala stanovanja na različnih lokacijah v občini in na Vrhniki pa bodo vseljiva še letos in prihodnje leto.



Župan Zoran Janković je poudaril, da si bodo v Ljubljani še naprej prizadevali za zagotavljanje neprofitnih stanovanj čim širšemu krogu upravičencev. »Poleg pravkar zgrajene nove soseske Brdo v naslednjih dveh letih načrtujemo še izgradnjo stanovanj na Rakovi jelši, kjer bomo v dveh fazah zgradili skupaj 255 stanovanj, ter na območju Litijske in Pesarske ceste, kjer načrtujemo 97 stanovanj,« je dejal.



Tudi v soseski Zelena jama je predvidena gradnja 87 novih stanovanj, dodatno bodo z nakupom zagotovili še 88 novih, na Povšetovi ulici pa bo okrog 360 stanovanjskih enot. Na Jesihovem štradonu občina po županovih besedah načrtuje izgradnjo 44 stanovanjskih enot, za katere pričakujejo v kratkem tudi izdajo gradbenega dovoljenja.



»Na Cesti dveh cesarjev smo prav tako že odkupili zemljišča, s katerih smo očistili črno odlagališče, v roku dveh let pa bomo tam začeli graditi neprofitna stanovanja,« je dejal.



Vse tri sezname na javnem žrebu uspelih upravičencev bo občina predvidoma v treh dneh objavila na svoji spletni strani in strani občinskega stanovanjskega sklada.

