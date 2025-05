Ko je oče prižgal traktor, ju mama ni več mogla zadržati pri zvezkih (FOTO)

»Vesel sem, ker je ostala krona pri nas. Nenehno se trudimo in si prizadevamo, zato morajo biti tudi rezultati. Očitno pa jim je tudi naš cviček všeč,« Andrej Grabnar ni skrival veselja, ker je že drugič zapored postal kralj cvička.

Očitno delajo pri Grabnarjevih nekaj res dobro, da je to že tretja krona v zadnjih petih letih. Letos se je prvič po letu 1994/95 tudi zgodilo, da imamo drugič zaporedoma istega vinarja za kralja cvička.

Tridesetletni Andrej Grabnar prihaja iz kraja Ardro in je član Društva vinogradnikov Veliki Trn in Društva vinogradnikov Raka; obiskali smo ga v njegovi mogočni kleti.

Ob nedeljah ne trgajo

Doma so že tri desetletja posvečeni vinogradništvu. Sprva so imeli mešano kmetijo, potem pa je oče Franci dal prednost trtam pred kravami. Na domačiji, kjer živijo, je bila prva stiskalnica za grozdje sicer že leta 1828. Sprva sta bila oče in mati kooperanta kleti Krško, potem sta šla na svoje. Leta 2010 so postavili klet. Ni jim bilo lahko. Klet je bila nova, toča pa je vzela ves pridelek. A so se postavili na noge.

Kadar je oče prižgal traktor, naju z bratom mama ni več mogla zadržati pri zvezkih.

Še danes Andrej, brat Marko in starši Nuška in Franci držijo skupaj. Dela jim zlepa ne zmanjka. »Imamo namreč 31 hektarjev vinogradov, kjer raste 152.000 trt, več kot 80 odstotkov sort je za vino cviček, nekaj je tudi sortnih vin. Imamo klet, kjer je prostora za 550.000 litrov vina. Pridelamo ga med 250.000 in 300.000,« je postregel s podatki in priznal, da ima rad vinograd in delo na kmetiji. »Kadar je oče prižgal traktor, naju z bratom mama ni mogla več zadržati pri zvezkih. Oče in mama sta nama ta poklic lepo približala in naju vpeljala,« se je ozrl na čase, ko se je zapisal slovenski zemlji in vinogradništvu.

Spomini na lanski letnik so še sveži. »Precej zahtevno leto je bilo, saj je bilo veliko padavin. Veliko je bilo treba delati na zelenih delih, odstranjevati liste, da je bila trta zračna, in imeti dobro zaščito, tudi škropiti je bilo treba redno. A če si se res potrudil, si pridelal kvalitetno polnozrelo grozdje.« Pred vsako trgatvijo si ustvarijo sliko, kakšna vina bodo delali, zato tudi samo trgatev prilagodijo tehnologiji vina, ki ga delajo.

Ardro je po zaslugi Andreja Grabnarja in drugih domačih postal prepoznan kraj med pridelovalci cvička. FOTO: Drago Perko

Trgatve so pri njih kmalu, tudi zato, da je grozdje manj zrelo, da ohranijo še nekaj kislin, da dobijo želeno aromatiko in svežino. Trgatev traja pri njih 28 delovnih dni. Ob nedeljah ne trgajo.

Andrej kletari skupaj z bratom Markom. Pri delu jima pomaga oče, ki je tudi velik kritik pri sami degustaciji, ne nazadnje tudi to sodelovaje vodi k tako dobrim rezultatom, zato je Andrej še posebno hvaležen očetu za vse nasvete in kritike.

Veliko cistern

Sprva se grozdje pobere, potem speclja, na mlinu ločijo kvalitetno grozdje od vseh tujkov. Rdeče sorte pošljejo na maceracijo, bele pa neposredno v stiskalnico. Sledi fermentacija, ki traja vse do 21 dni. »Pri cvičku je nadvse pomembna še tipizacija, saj se mešajo štiri sorte: žametna črnina, kraljevina, modra frankinja in laški rizling. To je tudi najtežji del: cviček je namreč težje pridelati kot pa neko sortno vino. Saj je treba spraviti skupaj štiri sorte in ujeti harmonijo, in to je svojevrstna umetnost. Eno serijo mešamo včasih tudi po mesec dni. Že med trgatvijo in fermentacijo je bilo jasno, da gre vino v pravo smer. V kleti je veliko cistern, to pot pa prav z nobeno ni bilo kakšnih težav ali napak.« Glede na to, da na leto pridelajo več kot 300.000 litrov vina, je ta podatek res zavidanja vreden.

31 hektarjev vinogradov imajo.

Cviček prodajajo v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. »Zadnjič sem bil na festivalu vin v Zagrebu. Ob pogledu na cviček so takoj povedali, da je bilo to vino njihove mladosti. Sem pa vesel, da je cviček na Hrvaškem lepo sprejet tudi med mladimi. Privlači jih rubinasto rdeča barva, prepričata jih tudi njegova lahkost in svežina.«

Ker ga želijo prodati še več, bodo doma zgradili degustacijski center in trgovino na domu. Še prej pa čaka Andreja kronanje v Novem mestu. To bodo storili jutri, 23. maja, in sicer ob 21. uri na Glavnem trgu. Tam bo nato vse do nedelje potekal Festival cvička.

Vnovični kralj je Andrej Grabnar! FOTO: Drago Perko